瑞穗：若美中科技戰加劇 英特爾有望成大贏家

外媒週五 (8 日) 報導，瑞穗分析師 Jordan Klein 認為，如果美中貿易戰加劇，英特爾將是大贏家。英特爾 (INTC-US) 週五收黑 0.45% 至每股 38.01 美元，在連續第 9 個交易日走升、累計漲幅 17.2% 後，該股首次收低，結束近三年來最長連漲。

鑑於中美之間的貿易戰可能會擾亂亞洲的半導體晶圓代工業務，使英特爾在美國當地生產處於有利地位，Klein 認為，這是英特爾崛起的好時機。

Klein 週五發布報告寫道：「只做多的基金經理人還能減持或迴避英特爾多久？儘管英特爾股價在過去幾年遭受重創，但其市值仍高達 1,600 億美元，今年以來該股不僅上漲 40% 以上，而且在過去三週內的表現明顯比輝達強勁。」

英特爾週四上漲 3.2%，但有關中國當局禁用 iPhone 導致蘋果股價暴跌，費城半導體指數下跌 2%。

瑞穗：若美中科技戰加劇 英特爾有望成為大贏家 (圖：REUTERS/TPG)

Klein 說，因擁有美國最大代工廠，英特爾可能越來越有價值。AMD (AMD-US)、輝達以及蘋果等自家設計晶片的公司都是無晶圓廠，這意味這些公司依靠台積電 (TSM-US)、SK 海力士 (SK Hynix Inc.) 和三星電子 (Samsung Electronics Co.) 等第三方晶圓廠來製造晶片。

雖然台積電已經開始在美國建晶圓廠，但其大部分生產都在台灣和中國。如同新冠疫情帶來的前車之鑑，亞洲半導體供應鏈的任何中斷都可能對依賴晶片的行業產生深遠的影響。事實上，英特爾積極拓展晶圓代工業務， 英特爾執行長 Pat Gelsinger 先前曾透露，「一家大客戶」已針對旗下 18A 製程產能「支付訂金」。

Klein 承認，英特爾管理層和股票表現仍有很長的路要走，才能完全說服高度懷疑的科技股多頭，但聽說越來越多的避險基金在這輪反彈中買入，認為持有英特爾股票是安全的，特別是如果美中貿易戰加劇，英特爾有望成為半導體工廠的大贏家。

在研究英特爾的 44 位華爾街分析師中，9 位給出了「買入」評級，28 位給出了「持有」評級，7 位給出了「賣出」評級，平均目標價為 36.91 美元。