〈紐約匯市〉美元周線連八漲 創2014年迄今最長連漲 人民幣暴跌

美元周五 (8 日) 遊走平盤，從近日漲勢暫時進入盤整，但在美國優於預期的經濟數據帶動下，美元周線連續第八周收紅，創 2014 年以來最長連勝紀錄，不過漲幅正日益縮小。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 大致持平，報 105.05，前日曾觸及六個月高點。回顧本周，DXY 累積上漲 0.7%。

Klarity FX 外匯主任 Amo Sahota 說：「市場本周對於一些事件感到有些不安，讓美元得以走強。」例如美國和中國因為北京當局的公務人員 iPhone 禁用令而關係緊張，導致蘋果股價重挫。

此外，聯準會 (Fed) 可能讓利率更高更久的題材，也持續發酵。

Sahota 說：「有很多理由讓人想問，美元的升勢是否過了頭。或許答案是肯定的，但在情況可能更緊張的環境中，美元永遠有其吸引力，主要來自 Fed 升息後，美元相較他國貨幣擁有的殖利率優勢。」

中國在岸人民幣周五收在 2007 年迄今最低水準，呼應中國正和資金外流壓力、與主要經濟體利差擴大等問題搏鬥。

瑞銀集團 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 說，儘管美元連升八個禮拜相當罕見，但美元的周漲幅正在逐漸縮小。「市場對美元已經非常樂觀，導致每周的上漲幅度逐漸縮小。因此我認為，要讓美元進一步大幅上揚並不容易。」

DXY 最大組成份子歐元，則是連續第八周走貶，周五尾盤持平在 1.0699 美元兌 1 歐元，略高於周四觸及的三個月低點。

本周出爐的數據顯示，美國 8 月服務業景氣意外升溫，上周初領失業救濟金人數降到 2 月以來的低點。反觀歐洲最大經濟體德國，7 月的工業生產跌幅卻略高於市場預期。

目前市場普遍預期 Fed 9 月將按兵不動，但預估 11 月升息機率仍超過 40%。

英鎊也從周四觸及的三個月低點回升，周五尾盤報 1.2459 美元兌 1 英鎊，貶幅為 0.1%，本周累積下挫 1%。

加幣兌美元持穩，約報 1.3642 加幣兌 1 美元，加拿大 8 月就業人口新增 3.99 萬人，遠超過市場預估的 1.5 萬人，失業率則維持在 5.5%。

在岸人民幣兌美元報 7.3510 元兌 1 美元，為 2007 年 12 月以來最低，離岸人民幣則報 7.3665 元兌 1 美元，為 10 個月低點。

中國人民幣自 2 月以來穩定走軟，反映中國在疫情後的復甦乏力，以及與其他經濟體、尤其美國之間的殖利率差擴大，進而影響到資金流動和貿易。

人民幣的快速貶值，已促使當局出口干預，試圖減緩貶勢。

日元依舊苦苦掙扎，周五尾盤下滑 0.3% 至 147.6 日元兌 1 美元。日本當局去年曾在日元貶破 145 之後出手干預。

日本財務大臣鈴木俊一周五再度祭出口頭干預，表示當局不樂見快速的匯率波動，不排除透過任何選項平抑過度震盪的匯價，藉此警告有意做空日元的投資人。

截至周五 (4 日) 台灣時間約 7:00 價格：