大摩：蘋果糟糕一周或許並沒想得那麼糟糕

摩根士丹利 (大摩) 週五 (8 日) 發布報告警示，儘管有關中國當局禁用 iPhone 導致蘋果股價暴跌，但投資人仍應堅持持有蘋果股票，蘋果糟糕的一週或許並沒有那麼糟糕。

外傳中國當局已下達指示，禁止中央政府機構官員在工作場合中，使用 iPhone 或其它外國品牌的設備後，蘋果 (APPL-US) 股價在過去幾天下跌 5% 以上，創 10 個月來最嚴重連續跌幅，週三和週四蒸發約 2,000 億美元。

儘管中國市場佔蘋果營收的五分之一，但摩根士丹利分析師 Erik Woodring 週五 (8 日) 寫道，令人擔憂的消息被誇大了，蘋果股票拋售趨勢有些過頭。

Woodring 稱：「蘋果股價 2 天暴跌 6% 的走勢表明，市場認為最近利空消息將演變為更廣泛的事件。我們認為這不太可能，在最壞的情況下，我們預計蘋果每股純益 (EPS) 將下降 3%，這表明該股跌得有些過度。」

Woodring 認為：「真正的風險不是華為重新進入 5G 智慧型手機市場，也不是數百萬中國政府官員放棄 iPhone 的可能性，而是中國可能會變得更加民族主義。如果中國決定限制蘋果進入中國市場，這將使超過 300 億美元的營業利潤面臨風險，而上述這還是對當前情況過度推斷。」

蘋果糟糕一周或許並沒想得那麼糟糕？ (圖：shutterstock)

最重要的一點是中國和蘋果需要彼此，分析指出，蘋果對中國經濟做出重要貢獻，直接或間接僱用了數百萬中國工人。

Woodring 寫道：「換句話說，雖然中國對蘋果的成功至關重要，但蘋果對中國經濟也至關重要，因此，儘管蘋果與中國間明顯存在廣泛脫鉤的可能性，但不見得近日消息必定預告著這最壞的情況。」

曼哈頓風險投資公司 Manhattan Venture Partners 研究主管 Santosh Rao 也同意蘋果利空消息被誇大了，即使中國政府實施禁令，被禁止的設備數量也只是蘋果 iPhone 銷售的一小部分。

然而，Rao 確實表示，中國政府機關禁用 iPhone，此舉意味著中國與其他國家之間的緊張局勢升級，因為北京試圖警告其他國家不要限制技術出口和限制中國技術。 Rao 稱，我認為短期內不會有任何影響，看看未來什麼時候會發生。

美國銀行分析師週四發布報告中寫道，「蘋果於中國的 iPhone 銷量約為 4000 萬至 5000 萬部。估計，若該禁令真得執行，將對蘋果銷售產生 500 萬至 1000 萬輛的逆風。此外，考慮到中國消費者擁有和攜帶多部手機的傾向，如果禁止攜帶 iPhone 進入官方工作場所，影響可能會更大。」

美銀估計：「每 100 萬部 iPhone 相當於蘋果 EPS 約為 1 美分，之前於 2022 年宣佈外國品牌筆記本電腦禁令時，提供了兩年緩衝時間。目前尚不清楚這項潛在禁令的實施時間。」

蘋果 (AAPL-US) 週五 (8 日) 走高 0.35% 至每股 178.18 美元，本週累計跌幅超過 6%。