等待本周陸續發布經濟數據 美債殖利率走跌

美國國債殖利率周二 (29 日) 下跌，投資人等待本周的關鍵經濟數據，這些數據將為包括勞動市場在內的經濟狀況提供新的見解。

美東時間上午 6:10，10 年期國債殖利率下跌 1 個基點至 4.202%。2 年期國債殖利率下跌 0.6 個基點至 5.004%。

殖利率和價格走勢成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人準備迎接一系列關鍵經濟數據的發布，這些數據將揭示通膨和勞動市場的最新發展。

其中包括周二的 7 月 JOLTS 職位空缺數據，周三 (30 日) 的 ADP 就業變化數據和周五 (1 日) 的非農就業數據。在此之前，Fed 青睞的通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數預計將於周四 (31 日) 公布。

這些數據可能會為 Fed 下一步貨幣政策舉措提供資訊，近期不確定性已經蔓延開來。

Fed 主席鮑爾上周表示可能會進一步升息。他在 Fed 傑克森霍爾年度研討會上發表講話時表示，雖然通膨有所下降，但仍然過高。

鮑爾表示：「我們準備在適當的情況下進一步升息，並打算將政策保持在限制性水平，直到我們確信通膨持續下降以​​實現我們的目標。」

許多投資人一直希望 Fed 7 月的最近一次升息代表升息周期的結束或接近結束。該周期始於 2022 年 3 月，意在將通膨率降至 Fed 2% 的目標範圍並放鬆經濟。