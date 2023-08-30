投資人消化經濟數據 美債殖利率收復前一日跌幅

投資人在最新數據發布後考慮經濟狀況，美國國債殖利率周三 (30 日) 上漲，收復周二 (29 日) 部分跌幅。

美東時間上午 6:03，10 年期國債殖利率上漲 2.1 個基點至 4.258%；在周二一度下跌多達 10 個基點。2 年期國債殖利率上漲 2.5 個基點報 4.915%；周二下跌多達 16 個基點。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

由於投資人考量經濟數據，包括最新的消費者信心指數為 106.1，低於《道瓊》預測的 116，美國國債殖利率周二下跌。報告還顯示，消費者對未來 12 個月的通膨預期有所上升。

與此同時，周二發布的 JOLT 職位空缺數據顯示，7 月職位空缺數量降至 880 萬個，為 2021 年 3 月以來最低。

展望未來，投資人將從本周更多報告中進一步了解勞動市場和整體經濟的狀況。

ADP 定周三發布就業變化報告，周四 (31 日) 將發布最新的首次申請失業救濟金人數數據。8 月美國就業報告涵蓋非農就業、工資和失業數據，將於周五 (1 日) 發布。

周三預計還將公布 7 月成屋銷售數據和第 2 季國內生產總值預估值。

新數據可能會為 Fed 預計 9 月做出的下次利率政策決定提供資訊。最近幾周，關於 Fed 是否會再次升息，或者 7 月升息是否代表 2022 年初以來一直持續的升息周期的結束，市場不確定性不斷蔓延。