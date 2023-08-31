等待最新通膨數據 美債殖利率走低

美國國債殖利率周四 (31 日) 下跌，投資人關注關鍵通膨數據的發布，這些數據可能為 Fed 貨幣政策提供資訊並深入了解美國經濟狀況。

美東時間上午 6:02，10 年期國債殖利率下跌 1.8 個基點至 4.1%。2 年期國債殖利率下跌 1.7 個基點至 4.867%。

殖利率和價格呈反比；1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人周四公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數。PCE 是 Fed 的一個關鍵通膨指標，可能影響 Fed 的貨幣政策，特別是利率方面的政策。個人支出和收入數據將與 PCE 一起發布。

Fed 主席鮑爾上周在傑克森霍爾年度研討會上表示，通膨仍然過高，並表示利率可能還會走高。

投資人之前一直希望 Fed 7 月的最新升息代表 2022 年 3 月開始、意在緩解通膨、給經濟降溫的升息周期至此結束。

周三 (30 日) 公布的經濟數據顯示，經濟正在小幅放緩，第 2 季國內生產總值同比增幅下修至 2.1%。

ADP 周三報告，8 月私營雇主新增就業崗位 17.7 萬個，遠低於 7 月修正後的新增就業崗位總數 37.1 萬個。《道瓊》調查的經濟學家預計 8 月將增加 20 萬個就業崗位。

預計未來幾天將進一步了解勞動市場狀況及其走向。每周首次申請失業救濟金人數將於周四公布；非農就業數據將於周五 (1 日) 公佈。