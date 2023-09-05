日月光吳田玉：「PMMP」時代來臨 半導體產業再迎新一波大成長

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉今 (5) 日出席 SEMICON 展前記者會，會中指出，隨著 AI 與自動駕駛等應用發展，未來十年全球將轉變為 PMMP(People-Machine-Machine-People) 時代，透過機器與機器間的互相協作，將帶動半導體迎接新一波大成長。

吳田玉表示，半導體業過去 30 年經歷多次成長循環，從 1990 年代 PC 問世後，全球走向人機協作 PM(People-Machine)，到了 2000 年代手機出現後，強化了人與人間的連結，也就是 PP(People-People)，再到 2010 年智慧裝置、物聯網推出後，全球更進一步升級為 PMP(People-Machine-People)。

展望未來，吳田玉認為，全球掀起大數據、AI 與自動駕駛趨勢，機器與機器間的協作需求將大幅增加，PMP 也將轉變為 PMMP，除了推動裝置量攀上 300 億台的歷史新大量，也將推升半導體產值在 2030 年衝破 1 兆美元。

吳田玉補充，半導體產業需求將隨著機器與機器互動顯著成長，目前已有相關應用問世，以自動駕駛與自動化為舉例，一輛車子開在路上，須面對旁邊的 400 輛車子，日月光的自動化生產就透過 3 萬台打線機與其他幾百台設備互動，藉由晶片賦予機器具備溝通能力。

吳田玉認為，過去產業都是以人為本 (Human need) 去設計產品，但未來隨著機器與機器間對話，設計理念也不再侷限 Human need 而是轉變為 need，全球將涵蓋更多半導體，發展潛力無可限量。

至於台灣產業，吳田玉看好，台灣半導體業已經夠成熟可負擔責任，包括淨零、環境、社會與公司治理與循環經濟，針對地緣政治衝突，則預期會造成區域化附加成本與規模縮減，也是產業未來面臨的挑戰。

吳田玉強調，產業策略須導入更多創新及創造更多價值，效能與成本的結構優化，還有緊密結合人才發展與員工培訓與生意的趨勢與複雜度。