等待就業報告發布 美債殖利率小步走升

美國國債殖利率周五 (1 日) 小幅走高。投資人等待重要的就業報告，可能提供有關經濟狀況的線索，並為 Fed 未來的貨幣政策決策提供訊息。

美東時間上午 6:10，10 年期國債殖利率上漲 2.1 個基點至 4.112%。2 年期國債殖利率上漲 0.3 個基點至 4.862%。

殖利率和價格呈反比。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人正在關注將於美東時間上午 8 點 30 分發布的 8 月非農就業報告，以尋找有關勞動市場是否正在降溫的新線索。經濟放緩的跡象可能意味著 Fed 繼續升息的可能性較小。

《道瓊》調查的經濟學家預計非農就業人數將增加 17 萬人。與 7 月非農就業人數增加 18.7 萬人相比，這將是就業成長放緩。

最新的失業率以及平均時薪數據將與非農就業數據一起發布。

Fed 主席鮑爾上周表示，可能需要進一步升息來抑制通膨，因他認為通膨仍然過高，因此 Fed 政策路徑的不確定性依然存在。

許多市場參與者原本認為 7 月的升息將是 Fed 升息行動的結束，或者至少是長時間暫停之前的最後一次升息。

根據 CME 的 FedWatch 工具，市場仍預計 Fed 在 9 月會議上維持利率不變的可能性為 89%，但對於接下來可能發生的情況似乎存在分歧。