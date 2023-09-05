AI出現泡沫？高盛：基本面仍強勁 且估值不算極端

高盛集團策略師表示，人工智慧 (AI) 領域的初期贏家普遍具有強勁的基本面，而且估值相比之前幾輪上漲時期中的股票也不那麼極端。這種點反駁了有關 AI 領域正在形成泡沫的擔憂。

奧本海默 (Peter Oppenheimer) 等高盛策略師在題為「為何 AI 不是泡沫」的報告中寫道，「我們認為目前仍處於全新科技周期的相對早期階段，可能會有進一步的出色表現。」他指出，相較過去科技泡沫時期的大型公司，目前引領 AI 漲勢的股票交易價格明顯較低，而且幾家知名個股已經獲利並產生現金。

OpenAI 去年發布的 ChatGPT 工具推動了對生成式 AI 的需求，這項技術具有顛覆銀行、教育、電影等諸多產業的潛力。花旗集團策略師之前預計，AI 最短將在 2 年內對企業產生全面影響，並將這項技術視為股市的「全新成長點」。

投資熱情促使投資人紛紛湧入，尋找率先獲益的公司。晶片製造商輝達 (NVDA-US) 一直是這個領域的典型代表，股價今年上漲 232%。高盛駐美國分析師列出一系列 AI 將給每股獲利帶來長期提振的最大潛力股，預測這些個股的獲利中值可能較基本水平增加 72%。

那斯達克 100 指數 2023 年至今上漲了 42%，標普 500 指數上漲 18%。高盛策略師表示，雖然債券殖利率上升，但科技股表現仍出色，這代表投資人認為未來更高的成長率將抵消更高的貼現率。

不過，其他投資銀行則持有更謹慎的看法。美國銀行策略師警告 AI 無法讓科技股免受利率在更長時間內保持高位的影響；而摩根士丹利也表示泡沫正在接近頂點。

高盛表示，挑戰之一是如何評估 AI 帶來益處的程度，以及如何挑選出贏家和輸家。

策略師寫道，「由於佔據主導地位公司的估值雖高，但並不過高，我們認為目前仍然普遍處於典型的技術浪潮的第一階段。」「如果真是如此，這代表將有更多的新來者湧入這個領域，而且這部分市場估值還會更高。