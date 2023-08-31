〈美股早盤〉美7月PCE數據報喜 主要指數開高

美國最新公布通膨數據符合預期，進一步提升聯準會 (Fed) 可能暫停緊縮貨幣政策的希望，與此同時，另一項數據顯示儘管 Fed 連番升息但消費者支出依然強勁，美國經濟越來越有可能避免衰退，美股主要指數周四 (31 日) 開高。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.2%。

美國商務部公布最新數據顯示，美國 7 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增創兩年多來最小連續漲幅，且經通膨調整後實質消費者支出進一步成長 0.6%，讓人們越來越期待美國經濟能避免衰退。

具體來看，美國 7 月 PCE 年增 3.3% 符合市場預期，略高前值 3%，創 2022 年 6 月以來最大增幅，按月來看成長 0.2%，符合市場預期與前值。

值得注意的是，聯準會 (Fed) 最留意的 7 月核心 PCE 年增 4.2%，符合市場預期，略高於前值 4.1；7 月核心 PCE 月增 0.2%，符合市場預期並與 6 月水準持平，為兩年多來最小連續漲幅。

另外，經通膨調整後實質 PCE 在 6 月成長 0.4% 後，7 月繼續成長 0.6%，高於預期的 0.5%，為今年以來最強勁的增幅。

就業市場方面，美國勞工部公布數據顯示，上周初領失業金人數報 22.8 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人，也不及前值 23.2 萬，創 4 周以來新低。上周續領失業金人數報 172.5 萬，低於市場預期的 170.3 萬和前值的 169.7 萬。數據顯示就業市場依然穩健。

Key Private Bank 投資長 George Mateyo 表示，支出的大幅成長將繼續讓經濟成長高於趨勢水準，也將促使 Fed 保持行動──讓利率在更長時間內保持較高水準。與此同時有鑑於就業市場強勁，以及經濟增速仍高於趨勢水準的事實，Fed 可能會認為通膨正在降溫但還不夠冷。

下一份重要的經濟數據 8 月非農就業報告將於周五 (9/1) 日公布，市場將緊盯這份關乎勞動力市場的重要報告。

截至台北時間周四（31 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.49%，至每股 258.15 美元

根據外媒報導，特斯拉在準備推出新款 Model 3 的同時，正在美國和加拿大市場對 Model 3 庫存車提供大幅折扣。在美國，特斯拉 Model 3 庫存車的折扣幅度在 3,000 至 5,000 美元之間。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.57%，至每股 136.65 美元

Alphabet 旗下 Google 宣布將於 10 月 4 日舉行新品發表會，雖然 Google 未預告具體發布哪些設備，但外界普遍認為將推出的新一代旗艦手機 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro，還可能發布第二代手錶 Pixel Watch 2。此前有傳聞稱，Pixel 8 系列將採用自研晶片 Tensor，可能配備超寬的攝影鏡頭而且在攝影系統中增加新的人工智慧功能。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 1.08%，至每股 136.53 美元

亞馬遜和加拿大電商 Shopify(SHPO-US) 達成了一項協議，允許 Shopify 商家使用亞馬遜的物流網路，該計畫於周三開始對受邀的 Shopify 商家開放，並將在 9 月底之前向所有希望使用亞馬遜物流網路的 Shopify 商家推廣。在宣布合作後，Shopify 股價盤前漲超 6%，亞馬遜股價略微上漲。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.8 萬，預期 23.5 萬，前值 23.2 萬

美國上周續領失業金人數報 172.5 萬，預期 170.3 萬，前值 169.7 萬

美國 7 月 PCE 年增 3.3%，預期 3.3%，前值 3.0%

美國 7 月核心 PCE 年增 4.2%，預期 4.2%，前值 4.1%

美國 7 月 PCE 月增 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 7 月核心 PCE 月增 0.2%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 7 月個人收入月增 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 7 月個人支出月增 0.8%，預期 0.7%，前值 0.6%

美國 8 月芝加哥 PMI 報 48.7，預期 44.1，前值 42.8

華爾街分析：

摩根士丹利分析師表示，8 月美股修正過後，企業強勁的第三季財報將幫助市場恢復上漲，標普 500 指數年底將達到 5,000 點，較當前水準有 11% 上漲空間。這也可能意味著該指數將超過 2022 年 1 月創下的約 4,818 點的歷史新高。

Fundstrat 分析師表示，美股即將開始長達一個月的反彈，這可能使標普 500 指數回到 2023 年的高點。儘管華爾街普遍認為美股 9 月份將表現疲軟，但該分析師預計標普 500 指數下個月將上漲 2% 至 3%，重新奪回 4,600 點的水準，收復 8 月份的失地。