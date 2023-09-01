〈財報〉供應鏈問題緩解 Polestar第二季虧損收窄

隨汽車產業從新冠疫情相關的供應鏈瓶頸中緩慢復甦，瑞典電動車製造商 Polestar 第二季營運虧損收窄。

根據 Polestar 周四 (31 日) 美股開盤前公布的最新財報顯示，該公司上季虧損 2.744 億美元，較去年同期的虧損 6.273 億美元大幅收窄，而營收從去年同期的 5.891 億美增至 6.852 億美元。

Polestar 上季每股虧損 0.14 美元，去年同期為虧損 0.12 美元；該季現金和現金等價物為 10.6 億美元，前 3 個月為 8.843 億美元。

截稿前，Polestar(PSNY-US) 周四盤中股價下跌 11.22%，每股暫報 3.40 美元。

Polestar 表示，該公司上季交付 15,765 輛車，同時重申今年全年交付 6 萬至 7 萬輛車的預測、毛利率將達到 4%。該目標曾在今年 5 月時從 8 萬輛下調。

路透報導指出，推遲投產、裁員以及來自中國新對手的日益激烈競爭，意味著 Polestar 今年處境艱難。

此外該公司還面臨來自更大咖電動車商的競爭。雖然一些車商下調售價，以提振消費者對生活成本上升的需求，但 Polestar 仍保持其溢價定價。

儘管該公司已經接近盈利，但 Polestar 和其他競爭對手一樣，仍在與此前高漲的原物料價格抗戰。儘管鋰、鈷和鎳等原物料價格下跌，但由於影響延後，上季利潤率仍然承壓。

Polestar 執行長 Thomas Ingenlath 表示，預估原物料價格下跌將對今年下半年產生正面影響，支撐公司 4% 毛利率的目標。

