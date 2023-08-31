為避免歐盟反壟斷重罰 微軟取消Office和Teams綑綁銷售

根據多家外媒周四 (31 日) 報導，為了解決歐盟反壟斷調查的擔憂，微軟決定改變歐洲企業客戶銷售旗下視訊通話應用程式 Teams 的方式，將把 Office 產品拆出。

微軟表示，將提供企業客月費低 2 歐元的不含 Teams 低價版生產力軟體套組，但倘若新客戶需要 Teams 服務，可以選擇單獨購買。而已購買含 Teams 軟體套組的客戶以及一小部分新客戶，如果有意願仍可以將這些產品打包在一起使用。

除此之外，微軟還將採取措施讓競爭對手的客戶能夠在他牌應用程式和服務系統上更容易地顯示和編輯那些使用微軟生產力工具創建的文件和其他產品。

微軟表示，這些改變將於 10 月初生效，適用於歐洲經濟區 (European Economic Area)；該歐洲國家集團不包括英國在內，相關變化也將適用於瑞士。

微軟負責歐洲政府事務的副總裁 Nanna-Louise Linde 說：「我們相信，這是建設性的一步，可以開始給市場帶來立竿見影且意義重大的變化。」

對此，歐盟執委會表示已注意到微軟的聲明，不過一名發言人未就此舉是否有助於解決官員們的擔憂發表評論。

歐盟執委會在今年 7 月啟動調查時表示，擔心微軟將 Teams 應用與其生產力軟體捆綁在一起的做法可能構成主導地位濫用，而且還可能限制其包括 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 在內的生產力軟體組與其他跟 Teams 競爭的產品之間的互用性 (Interoperability)。這項調查還在進行中，是微軟十多年來首次面臨歐盟的正式調查。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 周四盤前股價小跌 0.03%，每股暫報 328.70 美元。