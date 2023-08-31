存股就是一直存嗎？想波段操作可以嗎？6個指標篩選標的的方法！

「一直放著不要賣」、「每年領股息」也許是大家對存股一般的理解，其實存股不一定是要一直存而完全不賣，也可以使用波段的方式操作，除了領取股息、同時還有機會實現價差收益。

和一般存股相同，波段存股的方式一樣要了解公司的基本面和長期前景，當長期展望是看好的情況下，發現公司股價偏低時，就可以先選擇進場多投入；相反的，如果公司股價過熱，短期內股價過高評價位於歷史上緣時，雖然長期看好但因為當下太貴了，投資人就可以考慮先選擇出場，先實現價差獲利，等待股價落回偏低的情況下再用便宜的價格重新進場。

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如果要使用波段的方式存股，主要觀察的項目就是公司是否有穩定的基礎獲利，且目前股價評價位於相對中下緣的位置，並具備 Cash Cow (金牛事業) 且有 Star (明星事業)，就是現階段主力產品擁有穩定的市占率外，亦可能有新市場的擴展，及新產品開發未來有成為明星事業的潛力。除了營運面考量外，選擇的公司評估上也會納入存股族在意的穩定配息、良好的財務安全性，層層相互呼應，成為適合波段存股的標的。

如下圖所示，我們要找出的標的線型預期是這樣的趨勢。首先，選擇的波段存股標的需是未來展望看好，隨著時間股價有機會上漲的，接著，就要判斷出當前股價評價是否位於中下緣或是合理的位置，如不是的話就不建議存，而下圖紅框位置，就是最適合採用波段存股的位置。

波段存股是中長期的存股策略，我們會特別關注風險和價格潛力的相對關係，風險越小越好、評價越低越好，這樣價格增長的潛力才夠大。為了歸納出這個邏輯，我們會特別分析公司的 6 大面向，在這 6 大面向都脫穎而出的公司，就是適合自行考慮波段存股的對象。分別是：

1. 產業趨勢穩定性：考量公司產品所處產業的成長率與滲透率

2. 市場地位：以市值、市佔排行、進入障礙，及經營權的穩定性來判斷

3. 獲利的穩定性：以 ROE 及盈餘 (淨利、EPS 等) 的成長性來區分

4. 配息穩定性：歷年的股息發放率與殖利率

5. 財務與永續安全性：參考要素為 TCRI 評等、負債比率、利息保障倍數，與 永續評鑑評等

6. 波動性與評價安全性：以 Beta 值、股價評價位置來比較

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