〈2023米其林〉這兩家餐廳晉升三星 君品頤宮連6年蟬聯

米其林今 (31) 日公布《台灣米其林指南 2023》完整摘星名單，共有 44 家一、二與三星餐廳，較去年多出 6 家，其中，台北態芮和台中 JL Studio 兩家餐廳晉升三星，而雲品 (2748-TW) 旗下君品頤宮則持續第 6 年蟬聯三星餐廳。

君品說明，連 6 年獲得米其林指南的三星肯定，對持續努力精進的君品全體夥伴而言，是再次的鼓舞與肯定，也加深對細節的重視執著，未來將繼續致力於提升服務、料理和餐飲文化，並關注全球氣候變遷對食材料理的影響，期望注入永續思維與在地創生理念，打造更加完整而獨特的餐飲體驗。

米其林此次是自 2018 年在台灣推出《米其林指南》以來，首次有 2 家餐廳晉升三星，分別為台灣菜態芮，以及位於台中的新加坡菜 JL Studio，這也是全球首次有台灣料理和新加坡料理的餐廳獲得米其林指南最高的三星肯定。

態芮主廚何順凱擁有 20 年台菜和法餐的經驗，以西式料理技巧呈現台灣的風土民情，運用時令在地物產，甜點則採用在地茶葉、水果和果乾等，精準呈現台灣風味。

而新加坡大廚林恬耀帶領的 JL Studio 的菜單向新加坡飲食文化致敬，菜色味道精巧，細緻平衡。

另一方面，台北 2 家餐廳晉升二星，分別為渥達尼斯磨坊和牡丹餐廳，使台北獲二星肯定的餐廳總數達到 6 家，另有 5 家餐廳新獲得一星肯定，包括國賓 (2704-TW) 旗下 A Cut 在搬遷後重新獲得一星肯定、Ad Astra、斑泊和 ZEA 和 INITA。

2023 年的入選名單中，台北還有 11 家新入選的餐廳，分別為承家、雍翠庭以及好嶼 (台灣菜或時尚台灣菜)；16byFlo、ChaChaThéCuisine、Clover、芃卓以及 Sens(時尚法國菜)；睿麗 (創新菜)；鮨天本登龍門 (壽司) 和香色 (時尚歐陸菜)。

總計 2023 年台北共有 148 家餐廳入選米其林，包括 35 家星級餐廳、45 家必比登推介餐廳，以及 68 家米其林指南入選餐廳。