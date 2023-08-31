〈台股盤前要聞〉台股重返月線、中鋼看Q4鋼市反轉向上 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (30) 日出現開高震盪走低，上漲 96.17 點，來到 16719.82 點，順利站回月線，三大法人買超 124.74 億元；中鋼董事長翁朝棟認為，8 月鋼市「壞到極點、壞無可壞」，預期第四季將出現拐點反轉向上。以下是今 (31) 日必看重要財經新聞。

台股漲近百點拿回月線 三大法人同步加碼買超 124.74 億

台股昨 (30) 日出現開高振盪走低走勢，盤中資金對 AI 概念股的狂熱減退，技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 股價表現都虎頭蛇尾，主要在權值股台積電 (2330-TW) 表現穩定，指數終場上漲 96.17 點或 0.58%，來到 16719.82 點，順利站回月線，成交金額 2794.08 億元；三大法人買超 124.74 億元。閱讀全文...

中鋼董座：市況已壞無可壞 Q4 迎拐點反轉向上

中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟認為，8 月鋼市「壞到極點、壞無可壞」，但代表價格不會再往下走，因此，已經感受到客戶詢單頻率增加，預期第四季將出現拐點反轉向上。閱讀全文...

泰山要向街口追回投資款約 36 億元 今正式提起訴訟

泰山 (1218-TW) 在 24 日由董事會決議，爲維護股東權益，將採取法律行動追討前公司派投資街口金融科技股份有限公司的約 36 億元投資款後，昨 (30) 日採取行動向台北地院提起返還投資款訴訟。閱讀全文...

華固看好北士科區域發展 擬投入逾 12 億元參與合建

北士科區域的發展性佳，上市建商華固建設 (2548-TW) 昨 (30) 日公告，與 12 名自然人地主簽訂合建分屋契約，基地位址為台北市北投區新洲美段 106 地號土地，面積共約 580 坪，地主預計分取 65%、華固分回 35%，預計參與投入金額約為 12.62 億元。閱讀全文...

緯創新竹湖口二廠火警 公司聲明生產營運未受影響

代工大廠緯創 (3231-TW) 新竹湖口二廠 30 日下午發生火警，公司發出聲明表示，意外沒有造成任何財務損失，生產及營運一切正常，並無受到任何影響。閱讀全文...