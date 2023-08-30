美股重點新聞摘要2023年08月30日

今日操盤前瞻

美股財報 (8/29 盤後)：惠普 (HPQ)、慧與科技 (HPE)

德國 8 月 CPI

美國 8 月 ADP 新增就業人數

美國 Q2 GDP 季增年率修訂值、7 月商品貿易帳、成屋簽約銷售指數

輝達股價登歷史新高 市值突破 1.2 兆美元

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 宣布與 Google 合作擴大人工智慧 (AI) 應用後，周二 (29 日) 股價收高 4.2%、攻上歷史新高，市值來到 1.2 兆美元。閱讀全文...

PC 需求復甦不如預期 惠普砍全年 EPS、自由現金流前景 盤後挫逾 6%

個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HPQ-US) 周二 (29 日) 公布上季業績好壞參半，反映印表機需求疲軟與 PC 價格低於預期的影響，且因基本面改善情況較意料中緩慢，該公司下修全年財測，令盤後股價挫跌逾 6%。閱讀全文...

蘋果秋季新品發表會將於台灣時間 9 月 13 日凌晨 1 點登場

蘋果 (AAPL-US) 周二 (29 日) 宣布將於美東時間 9 月 12 日下午 1 點 (台灣時間 9 月 13 日凌晨 1 點) 在加州總部舉辦線上新品發表會，此次的主題為「Wonderlust」，屆時新款 iPhone 15、智慧手錶等產品將陸續亮相。閱讀全文...

Grayscale 贏得與 SEC 的訴訟 首檔比特幣現貨 ETF 有望很快問世

根據美媒 CNBC 周二 (29 日) 報導，根據美國上訴法院最新文件顯示，加密貨幣基金公司灰度 (Grayscale Investments) 在與美國證券交易委員會 (SEC) 的訴訟中獲勝。消息傳出後，不僅加密貨幣全面大漲，也替首檔比特幣現貨 ETF 的誕生鋪平道路。閱讀全文...

就業市場降溫！美 7 月 JOLTS 職位空缺數續創逾兩年新低 前值意外大幅下修

美國勞工部周二（29 日）公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，7 月職位空缺數比 6 月減少約 33.8 萬個至 882.7 萬個，遠低市場預期的 946.5 萬與修正後前值 916.5 萬，創 2021 年 1 月以來新低，為連續 3 個月下降，其中 6 月前值自 958.2 萬大幅下修至 916.5 萬。該份報告透露美國就業市場正在降溫。閱讀全文...

美 8 月消費者信心指數降至 106.1 創兩年來最大降幅

美國經濟聯合會 (Conference Board) 周二 (29 日) 公布數據顯示，8 月消費者信心指數降至 106.1，遠低預期的 116.0 和修正後前值 114.0，為兩年來最大降幅，主因是對勞動力市場的看法惡化、借貸成本上升以及持續的高通膨抑制樂觀情緒。閱讀全文...