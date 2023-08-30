〈紐約匯市〉美上月職位空缺大減 DXY續跌 日元兌美元由貶轉升

數據顯示美國 7 月職位空缺數下滑後，美元指數周二 (29 日) 續跌，投資人等待更全面的 8 月非農就業報告出爐。日元兌美元由貶轉升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.60%，至 103.44，落在上周五 (25 日) 觸及的近三個月高點下方。

衡量勞動力需求的美國 JOLTs 職位空缺數，在 7 月減少 33.8 萬個，至 882.7 萬個，是 2021 年 3 月以來最低水平。

Action Economics 分析師指出，這些數據強化了人們對聯邦公開市場委員會 (FOMC) 不會在 9 月會議上升息的信心。

面對利率上升，美國經濟意外展現韌性，但投資人仍對貨幣緊縮帶來的潛在滯後影響感到警惕。在就業市場依舊吃緊的情況下，聯準會 (Fed) 致力於將通膨壓制在接近 2% 的目標水平，因此，投資人普遍押注 Fed 可能會繼續升息，或是在更長時間內讓利率維持在高檔。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場認為 Fed 下月維持利率不變的可能性為 87%，但在 11 月會議前升息的機率已經上升，目前認為 11 月升息的機率為 47%，雖低於周一 (28 日) 的 62%，但高於一周前的 46%。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五表示，可能需要進一步升息，才能讓過高的通膨降溫，但他也承諾會在未來的會議上謹慎行事。

CIBC Capital Market 北美外匯策略主管 Bipan Rai 說：「相較於其他央行，市場可能已消化過多 Fed 在明年降息的情況，而交易員重定價的可能性，可能會進一步提振美元。這告訴我，至少在短期內，美元還有更多升值空間。」

市場本周焦點落在周四 (31 日) 的美國個人消費支出物價指數 (PCE) 和周五的 8 月非農就業報告，兩份數據將釋出有關美國經濟走向與實力的更多線索。

日元兌美元盤中一度貶至 10 個月低點，在美國公布職位空缺數據後回升，截稿前漲近 0.5% 至 145.87 日元，止步連三貶。

Rai 說：「它 (指日本央行) 正在擺脫過度寬鬆的貨幣政策，速度非常緩慢且循序漸進。」儘管日本銀行 (央行) 正在慢慢擺脫殖利率曲線控制 (YCC) 政策，但超寬鬆的貨幣政策立場，在全球央行當中仍是特立獨行的存在。

市場持續關注，日本官員是否採取干預措施來提振近來表現疲軟的日元。當日元在去年 9 月貶破 145 關卡時，日本當局進場干預，利用買進日元將匯價拉抬至 140 左右。

盛寶 (Saxo) 市場策略師 Charu Chanana 表示，鑑於日銀總裁植田和男並未在傑克森霍爾會議上釋出與貨幣相關的言論，也沒有出現任何口頭干預的跡象，干預威脅已降至 150 下方的水平。

歐元升逾 0.5% 至 1.0876 美元，處在約一周高點。周四公布的歐元區通膨數據，可能是決定歐洲央行 (ECB) 是否在 9 月會議升息的關鍵，並反過來為歐元近期表現定下基調。

至於其他主要貨幣，英鎊升逾 0.3% 至 1.2638 美元，澳幣勁揚 0.8% 至 0.6476 美元，紐幣彈升 1% 至 0.5965 美元。

比特幣一度飆漲 7.5%，至 27,911.7 美元。美國聯邦巡迴上訴法院周二做出有利於加密貨幣基金公司 Grayscale 的裁決，稱美國證券交易委員會 (SEC) 拒絕將 Grayscale 的比特幣信託基金 GBTC 轉換為 ETF 的決定是錯誤的。

上述裁決可望增加 SEC 批准其他比特幣 ETF 申請的機會。包含貝萊德 (BlackRock)、富達 (Fidelity)、WisdomTree、VanEck 和 Invesco 在內，多家機構此前均向 SEC 提交比特幣 ETF 申請文件。

截至台灣時間周三 (30 日) 約 6:00 價格: