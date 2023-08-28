【總經焦點】央行年會鷹中帶鴿，Fed不會改變2%的通膨目標，後續貨幣政策、台美股展望一次掌握

Fed 主席 Powell 8/25 在 Jackson Hole 央行年會上發表演說，表示核心 PCE 通膨仍處高檔，且高於長期趨勢的 GDP 對通膨帶來上行壓力，若有必要 Fed 將進一步升息，基調保持適度鷹派。不過，在演說尾聲，Powell 提到貨幣政策面臨的不確定性與雙向風險，稱 Fed 將謹慎行事，透露一絲鴿派訊號，強化升息循環接近尾聲的預期。期貨市場定價 9 月 Fed 停止升息，11 月升息最後 1 碼。本文節錄部分會議重點及台美股展望。(推薦完整閱讀：台美股展望一次掌握)

一、 Powell 央行年會演說內容

Fed 主席 Powell 8/25 在 Jackson Hole 央行年會上發表演說，相比去年，今年演說內容稍長，但所要傳遞的訊息是一樣的：Fed 的職責是將通膨降至 2% 目標。雖然通膨自高檔回落，但仍然太高。若有必要，Fed 準備好進一步升息，並將政策維持在限制性水準，直到確信通膨將可持續地往目標下降。

食品、能源價格容易受全球因素而波動，可能為通膨展望提供誤導性訊號，因此 Fed 更專注在核心 PCE 通膨。

核心 PCE 通膨在 6、7 月出現可喜的發展，但兩個月的數據只是通膨可持續性下滑的開端，這樣的發展不知道會持續多久，可以確定的是核心通膨仍處於高檔，Fed 還有很多工作要做。

展望未來

要讓通膨可持續地降至 2%，可能需滿足兩個條件：一段時間低於潛在趨勢的經濟成長、就業市場降溫。

Fed 不會改變 2% 的通膨目標

會致力讓貨幣政策立場達到並維持在足夠將通膨降至 2% 的水準，但要實時地知悉是否達到足夠限制性的水準具有挑戰性。此外，這次緊縮循環面臨了一些不確定性，複雜化平衡雙向風險的難度，做得太少可能讓通膨變得根深蒂固，做得太多可能對經濟帶來不必要的傷害。

演說結語

Powell 表示現在的情況猶如在多雲的天空下依靠星星導航，能見度並不高。在這樣的情境下，風險管理將變得至關重要。在接下來的會議中，Fed 將依據數據與不斷變化的展望和風險來評估進展，並謹慎行事 (proceed carefully)，以決定是否進一步緊縮，或按兵不動等待更多數據。

二、 Fed 貨幣政策展望：

1. Powell 所傳遞的政策基調與 7 月會議基本一致，保持適度鷹派的立場，若核心 PCE 通膨出現回溫或 GDP 成長持續高於潛在水準，仍有可能進一步升息。Powell 隻字未提降息，打算將政策維持在限制性水準一段時間。值得留意的是，Powell 特別提到貨幣政策面臨的不確定性與雙向風險，往後會議 Fed 將謹慎行事，強化升息循環接近尾聲的預期。

2. 市場預期就業、通膨繼續降溫，維持 Fed 年底前按兵不動的預估。不過 Powell 演說結束後，期貨市場定價 Fed 11 月升息的機率由 36.1% 升至 55.5%，若 8、9 月核心 PCE 通膨出現回溫，3Q GDP 季增年率也繼續高於長期趨勢，可能進一步提高市場對於 Fed 11 月升息的預期。

三、 台美股展望

美股

央行年會落幕，Powell 雖不排除再次升息，但表示 Fed 將謹慎行事，顯示 Fed 即便再升息，空間也不大，本次演說僅提高 11 月升息機率，對長期利率展望影響不大，因此 10 年期美債殖利率幾乎沒有變化，市場研判長債利率已觸頂，不過將保持高檔一段時間，美股仍面臨估值調整的壓力。

台股

在市場公布輝達財報前，市場一致期待優異成績，結果反而是利多出盡。目前市場對普遍 FED 的預期也是期待九月 FOMC 能夠達到升息終點，所以 Powell 在 Jackson Hole 的演講也要破除市場一致的期待，避免樂極生悲，行情提早結束。短期來看，大盤繼續震盪，注意觀察半年線支撐，應該可以止穩，而 AI 股則是籌碼凌亂，法人建議逢低布局，但不宜重壓，保持操作彈性空間。(推薦專欄：股市熱話)

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