貨櫃輪在亞洲港口外枯等 傳統零售旺季到來希望轉淡

對於從亞洲出發前往歐洲等地的貨櫃運輸航線來說，今年夏天是個步調緩慢的時節，原本期待零售業為年底購物季下訂單的希望也隨之轉淡。

零售商仍在設法消化從服飾到電子零件等各類庫存，因此對貨櫃運輸的需求低落，這代表某些貨櫃船隻必須在港口外枯等，因為他們的預定行程的某個部分已被取消，也就是「空船航行」(blank sailing)。

貨櫃輪巨擘地中海航運公司 (MSC)，上周取消 MSC Deila 從亞洲前往北歐的航程，理由是該條航線「需求疲乏」，該艘船全長達 366 公尺，可載運 1.4 萬 20 呎標準貨櫃 (TEU)，前一周的排程也被取消。同樣在 7 月底，MSC 還取消了同樣航線上 MSC Topaz 的預定行程。

貨運經紀商 Flexport 海運和空運董事長 Sanne Manders 說：「航商正在進行...『產能管理』，也就是擱置船隻。若飛到新加坡，可以看到這些船隻都停泊在港外... 很多船隻都在那，等待更好的效益出現。」

航程表一片空白，和大型航商財報欠佳相呼應。達飛海運 (CMA CGM) 上個月宣布，第 2 季稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 年減 73% 至 26 億美元，赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 上半年 EBITDA 則是年減 65% 至 38 億美元。

馬士基 (Maersk) 也公布第 2 季 EBITDA 僅 29.1 億美元，與 2022 年同期的 103 億美元破天荒獲利天差地遠。

運價易跌難升

Flexport 的 Manders 說，展望未來幾個月，還有很多產能將加入，特別是海運，這代表費率將報嚴重壓低。

Berstein 也表示，船運公司靠著在疫情期間賺進的大把銀子，訂購了創紀錄的船隻，意味著將有成千上萬 TEU 的額外容量湧入，導致短中期的航運費率難以持續上揚。

波羅的海國際航運公會 (BIMCO) 首席航運分析師 Niels Rasmussen 說，遠東到北歐的航運費率，過去一年多以來都承受龐大的壓力。例如 3 月到 5 月這三個月期間，上海航運交易所 (SSE) 的貨櫃輪即期費率年減將近 90%。

零售端庫存過剩

Flexport 定期調查客戶庫存，根據 3 月的調查，62% 客戶回報庫存過多，5 月降到略超過 40%，但到 7 月還是保持在超過 40% 的水準，這代表庫存水準仍高，讓進口相對受抑制。

他補充說，電子產品、高科技和服飾產業的庫存「遠遠過剩」，家具產業則是少數庫存適量的產業，「我們可能需要年底購物季，幫忙把商品庫存清一清。」

海運諮詢機構 Drewry 貨櫃輪研究資深經理 Simon Heaney 表示，「空船航行」已經行之有年，代表貨櫃航運市場處於需求重挫時期，因而藉此試圖讓市場維持平衡，背後的成因正是零售銷售疲軟，以及庫存過剩。

根據 Drewry 統計，7 月從亞洲前往歐洲的「空船航行」有 13 筆紀錄，8 月和 9 月預估數量相仿。

Bernstein 則推估，美國零售商 5 月坐擁的庫存總價值 7780 億美元，為 2019 年以來新高。