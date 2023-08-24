調查：全球股市年底前恐將出現修正

《路透社》調查顯示，大多數分析師認為，全球股市將在未來幾個月內出現回調，但總體而言，從現在到 2023 年底，全球股市應該會出現小幅上漲。

在 8 月 9 日至 23 日的針對 77 名分析師的調查顯示，有 55 名分析師表示，美股很可能或非常有可能在年底前出現回調，另外 22 名則表示不太可能或非常不可能。

儘管今年 5 月至 7 月美股意外飆升，但分析師對股市表現不佳的擔憂並未真正消失。近期美國公債值利率躍升創下 10 餘年新高，也表示明市場認為即使 Fed 的升息週期接近尾聲，但利率仍將在更長時間內保持在較高水準。

Fed 主席鮑爾，將在 25 日傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會上發表對經濟前景的演說，有可能進一步體現這些預期。

摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 表示，從現在到年底預期都不會出現任何上漲空間，並且在此期間，股市很有可能大幅低於我們年底預估價位。

Fairlead Strategies 創辦人、市場技術專家 Katie Stockton 先前也表示，隨著近期股市走低，自 8 月初以來，一些中期指標已經惡化，這個修正階段可能會持續一段時間，也許是幾週而但不是幾個月。從歷史季節性趨勢來看，分析師認為這種賣壓可能會持續到 9 月底。

Asbury Research 首席市場策略師 John Kosar 認為，美股還有很大的下跌空間，但是長期趨勢仍然穩固。Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 則表示，標普 500 指數的下一個關鍵支撐位是 4,325 點，大致相當於 2022 年 8 月的高點。