貨櫃三雄5月營收衰幅6成起跳 惟不約而同提這個轉機

貨櫃三雄今 (9) 日同步公告 5 月合併營收，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 較去年同期衰幅均在 60% 上，不過，三大業者異口同聲表示 5 月貨量有增加，長榮更表示，隨時序漸漸步入旺季，營運可望逐步加溫。

長榮 5 月合併營收 229.17 億元，月增 2.6%，年減 60.8%，累計前 5 月合併營收 1120.8 億元，年減 60.74%。

陽明 5 月合併營收 115.78 億元，月增 4.84%，年減 65.82%，累計前 5 月合併營收 595.75 億元，年減 66.43%。

萬海 5 月合併營收 81.73 億元，月增 0.52%，年減 67.41%，累計前 5 月合併營收 418.61 億元，年減 67.88%。

長榮指出，5 月整體出口貨量較上月提升，營收已較上月溫和增長，隨時序漸漸步入旺季，可望逐步加溫，對後市仍維持審慎樂觀。

陽明也表示，5 月貨量增加，中東、南美和南亞線運價均受到推漲。

萬海則表示，5 月部分市場需求已見回溫，彈性調整船舶來滿足客戶需求，貨量較上月略增，若地緣政治緊張趨緩和通膨持續回落，再加上終端市場庫存逐步去化，將有助未來展望正向。

據海運諮詢機構 Alphaliner 統計，截至今年 5 月 22 日，全球約有 3.6% 貨櫃船隊 (94.6 萬 TEUS) 處於閒置狀態，首次跌破 100 萬 TEUS，主要為部份商業閒置運力和塢修船舶重新回到市場營運。

陽明不諱言，為符合環保法規，航商啟動汰舊拆船計劃，但隨著整體運力供給逐漸增加，航運市場變化仍需謹慎應對。