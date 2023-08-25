中國禁日本水產 日本首相要求立即撤禁令

中國政府不滿日本東京電力公司福島第一核電廠核處理水排海，周四（24 日）起全面暫停日本水產品進口，日本首相岸田文雄在當天說已要求中方立即撤除禁令。

岸田文雄在周四說：「我透過外交管道向中方提出請求，要求立即撤銷（進口管制措施）。」他並表示：「我們將採取一切可行措施，包括賠償在內，使漁業企業不會因（核汙水）排海而遭受任何損失，包括聲譽受損。」

岸田文雄在首相官邸說，有關福島核處理水排海的影響，已向中國政府表示希望基於科學根據，由專家討論。

日本外務大臣林芳正也說，北京此舉「並非基於科學根據」，完全無法接受。

由於核處理水氚濃度已稀釋到預期水準以下，加上氣象條件沒問題，東電在日本時間周四下午 1 時（台北時間中午 12 時）啟動核處理水排海。

中國駐日本大使吳江浩周四就日方啟動福島核汙水排海向日本外務事務次官岡野正敬提出嚴正抗議。吳江浩表示，日方在未充分論證現有排海技術長期安全性和可靠性、未取得各利益攸關方廣泛諒解、未建立完備國際監督和追責賠償機制的情況下，強行啟動排海，蘊含巨大風險隱患與不可預測危害。

吳江浩強調，中國政府宣布全面暫停日本水產品進口是理所當然，完全有必要。這一局面的責任完全在日方，日方應該反躬自省。

日本政府的舉動也引發國內質疑。日本全國漁業協會聯合會（全漁聯）在周四下午表示：「反對核汙水排海的立場，沒有絲毫改變。」全漁聯指出，核汙水入海導致日本漁業人員不安。