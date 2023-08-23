消費者需求低迷 美國8月PMI初值全面遜於預期

標普全球（S&P Global）機構周三 (23 日) 公布最新數據顯示，美國 8 月 Markit 製造業和服務業採購經理人指數 (PMI) 雙雙遜於經濟學家預期。數據顯示，美國 8 月企業活動接近停滯，擴張速度為今年 2 月以來最弱，原因是服務業對新業務需求萎縮。

美國 8 月企業活動接近停滯，擴張速度為今年 2 月以來最弱。(圖：ZeroHedge)

美國 8 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 47.0，市場預期 49.3，前值為 49.0，2 個月新

服務業 PMI 初值報 51.0，市場預期 52.3，前值為 52.3，6 個月新

綜合 PMI 初值報 50.4，市場預期 52.0，前值 52.0，6 個月新低

圖：標普全球

幾個月來，強勁的就業市場和富有彈性的消費者支出日益緩解經濟衰退擔憂，而且讓國內生產毛額 (GDP) 成長預測向上修正。不過今日公布的數據卻描繪出經濟更為溫和成長的前景。

該報告也引發上月零售銷售強勁態勢能否持續的擔憂。消費者需求嚴重拖累企業的收入，因為所有行業的新業務和訂單都在萎縮。服務業活動放緩至 6 個月來的最低水準，工廠和服務業的新業務都出現惡化。

美國聯準會 (Fed) 可能會正面看待這份數據報告，因為 Fed 期望看到經濟活動降溫好讓通膨退燒。

值得注意的是，報告還顯示通膨憂喜參半的訊號，雖然薪資和原物料成本加速上漲，但由於企業試圖刺激對商品和服務的需求，價格漲幅略有放緩。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，8 月商業活動幾近停滯，讓人對美國第三季經濟成長的力度產生懷疑。調查顯示，第二季由服務業主導的加速成長已消退，同時伴隨著工廠產出的進一步下降。

Williamson 還說，面對高價格和不斷上升的利率，需求似乎越來越疲軟，企業 8 月接獲的新訂單減少，可能導致 9 月產出萎縮，因企業根據需求環境惡化調整營運產能。