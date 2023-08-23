傳比亞迪攜手KG Mobility在南韓蓋電池廠 估2025年1月量產

路透周三 (23 日) 援引知情人士消息報導，全球第二大電動車用電池製造商比亞迪 (1211-HK) 和前身為雙龍汽車的南韓汽車製造商 KG Mobility 正在就在南韓共同打造車用電池廠進行談判。

該名知情人士表示，比亞迪和 KG Mobility 希望透過打造合資企業獲得穩定的電池供應。另有媒體報導指出，雙方合作蓋的電池廠計劃在 2025 年 1 月開始大規模生產。

截稿前，比亞迪和 KG Mobility 並未立即回應置評請求。

倘若兩家公司計畫順利進行，該電池廠將是中國電池製造商和南韓電池製造商在南韓建立的第一家合資工廠。

分析師認為，比亞迪進軍南韓可能有助於擴大其客戶群。南韓是全球三大電池生產商 LG Energy Solution、三星 SDI 和 SK On 的所在地。

現代汽車證券 (Hyundai Motor Securities) 分析師 Kang Dong-jin 認為，像比亞迪這樣的大型電池製造商在南韓擁有生產能力是件大事，南韓當地的電池製造商尚未掌握像比亞迪提供低成本電池的技術。

比亞迪專門生產磷酸鐵鋰 (LFP) 電池，這是南韓三大電池巨擘尚未大規模生產的產品，他們的重點放在鎳鈷電池。

中國電池材料公司正在加大對南韓的投資，今年宣布價值數十億美元的計畫，試圖規避美國電動車稅收抵免規定，該規定只在降低對中國供應鏈的依賴。

中國電動車電池材料領頭羊寧波容百科技 (Ningbo Ronbay New Energy)(688005-CN) 上周表示，為應對美國電動車稅收抵免規定，已決定擴大其南韓工廠的電池材料產能。