〈美股早盤〉輝達財報公布在即 主要指數開高

美股主要指數周三 (23 日) 開高，投資人聚焦在輝達盤後公布的財報上，觀察這家晶片設計公司的業績是否能重燃人工智慧 (AI) 驅動的大型成長股漲勢。輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.52%，每股暫報 459.50 美元。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近或近 0.7%，標普 500 指數漲 0.4%，費城半導體指數漲近 0.4%。

選擇權交易員們正在加大押注，認為輝達 (Nvidia) 的股價將在周三美股盤後公布財報後加速上漲。根據芝加哥選擇權交易所全球市場 (CBOE) 的數據，截至 8 月中旬，投資者在輝達的選擇權上投入了超過 1000 億美元，其中約 60% 與看漲選擇權相關，用於押注股價持續上漲。除特斯拉 (TSLA-US) 之外，沒有其他股票能引起投資人如此高的興趣。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 表示，如果 Fed 在實現 2% 的通膨目標之前就考慮改變這個目標，則 Fed 可能會失去信譽。他說：「2% 不是什麼我們永遠無法觸及的神奇獨角獸」。

巴金並未評論他認為降息可能會何時開始，他說可能允許降息的標準包括觀察通膨何時逐月降溫以及觀察到已經穩定的需求。巴金今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上沒有投票權。

另外，Fed 昨日公布的貼現利率會議紀要顯示，紐約和亞特蘭大聯準銀行董事會在 7 月份支持維持貼現率不變。會議紀要顯示，官員們大致上仍然擔心通膨難以消退，需要進一步升息，但這種共識的裂痕也越來越大。兩位 Fed 官員傾向維持利率不變或「可能支持這樣的提議」。

經濟數據方面，美國 8 月 Markeit 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 XX，低於預期 49.3 和前值 49、服務業 PMI 報 51.0，低於預期和前值為 52.3、綜合 PMI 報 50.4，低於預期和前值為 52.0。

其他消息方面，標普全球（S&P Global）機構周三公布數據顯示，歐元區 8 月商業活動降幅遠超預期，導致投資人押注歐洲央行 (ECB) 下個月將暫停升息。歐元區 8 月的服務業不再是亮點，繼製造業萎縮後，歐元區兩大經濟體也陷入低迷，讓市場對利率押注發生轉變，導致債券殖利率和歐元大跌。

截至台北時間周三（23 日）21 時許：

焦點個股：

VinFas Auto(VFS-US) 早盤上漲 2.86%，至每股 37.77 美元

越南電動車商 VinFas Auto 周三盤前再度上漲，一度漲逾 17% 至每股 43.2 美元，市值一度突破 1,000 億美元，成世界第三大車企。但市場普遍認為，VinFast 股價出現大幅波動是因為投資者炒作。該公司最新業績顯示，VinFast 近兩年虧損 34.6 億美元，自由現金流也為負。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.46%，至每股 229.80 美元

電動車分析師 Sawyer Merritt 指出，特斯拉的 Cybertruck 卡車的預訂量目前已超 196 萬輛。Sawyer Merritt 表示，由於特斯拉接受預訂時需要使用者支付 100 美元訂金 (可全額退款)，特斯拉公司憑藉 Cybertruck 卡車的訂金，就收入超過 1.96 億美元。

Nike(NKE-US) 早盤股價下跌 3.53%，至每股 97.88 美元

Nike 股價創下最長連跌紀錄，消費復甦乏力以及居高不下的庫存繼續打擊整個運動服裝行業。Nike 昨收跌 1.4%，報每股 101.46 美元，連續第九個交易日下跌，創下該公司 1980 年 12 月上市以來最長連跌紀錄。此前 Nike 的客戶、零售商 Dick’s Sporting Goods Inc. 公布的第二季業績令人失望並下調今年盈利展望，部分原因是門市盜竊增多。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月營建許可月率修正值報 0.1%，預期 0.1%，前值 - 3.7%

美國 7 月營建許可年化總數修正值報 144.3 萬戶，預期 144.2 萬戶，前值 144.1 萬戶

美國 8 月 Markit 製造業 PMI 初值報 47.0，預期 49.3，前值 49.0

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 初值報 51.0，預期 52.3，前值 52.3

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 初值報 50.4，預期 52.0，前值 52.0

美國 7 月新屋銷售年化月率預期 1.4%，前值 - 2.5%

美國 7 月新屋銷售年化總數預期 70.5 萬戶，前值 69.7 萬戶

華爾街分析：

Evercore ISI 副董事長 Krishna Guha 表示：「最近債券收益率的飆升推高抵押貸款和企業借款利率，導致股價下跌，並給美元帶來了上行壓力。Fed 在未來幾個月設定利率時，將不得不考慮金融環境的收緊，包括決定是否在 9 月份升息。