歐元區8月綜合PMI初值連3個月萎縮 市場押注ECB下月將暫停升息

標普全球（S&P Global）機構周三 (23 日) 公布數據顯示，歐元區 8 月商業活動降幅遠超預期，導致投資人押注歐洲央行 (ECB) 下個月將暫停升息。歐元區 8 月的副業不再是亮點，繼製造業萎縮後，歐元區兩大經濟體也陷入低迷，讓市場對利率押注發生轉變，導致債券殖利率和歐元大跌。

歐元區 8 月 Markit 採購經理人指數 (PMI) 報告：

製造業 PMI 初值報 43.7，預期 42.6，前值 4.7，7 個月以來首次改善，仍低於 50 的榮枯線下

服務業 PMI 初值報 48.3，預期 50.5，前值 50.9，陷入萎縮區間

綜合 PMI 初值報 47，預期的 48.5，前值 48.6，創 2020 年 5 月以來新低，連續 3 個月萎縮

對 ECB 來說，周三的這份報告將讓貨幣政策問題複雜化。該行希望在不引發經濟衰退的情況下替通膨降溫，雖然數據透露經濟已明顯走弱，但通膨仍高燒難退。先前數據顯示，歐元區 7 月通膨率為 5.3%，為 ECB2% 目標的一倍，但遠低於去年年底的水準。

另一方面，歐洲經濟火車頭德國 8 月經濟狀況更糟，服務業 PMI 初值自 8 個月來首見萎縮。雪上加霜的是，通膨再現復甦趨勢，由於燃料成本和薪資持續上漲，服務業面臨成本加速成長。

德銀首席歐洲經濟學家 Mark Wall 表示，歐元區 PMI 數據大幅下滑，將考驗 ECB 的樂觀情緒；預料該行將在 9 月暫停升息，製造業活動情形繼續萎縮，儘管一些跡象表明有出現好轉跡象。

荷蘭國際集團 (ING) 分析師 Bert Colijn 則認為，歐元區 PMI 再次疲軟，證實經濟低迷且下行風險。然而通膨依然頑強，薪資壓力仍讓人擔憂，其中後者強化對 ECB 升息周期尚未結束的擔憂。

歐元區兩大經濟體的商業活動也陷入低迷

法國 8 月服務業產出下降速度為兩年半以來最快，製造業產出則連續第七個月處在萎縮區間，新訂單連續第四個月下滑，不過通膨壓力有所緩解。

具體來看，法國 8 月製造業 PMI 初值報 46.4，高於市場預期的 45.1，較前值 45 有所回升，但仍處在 50 榮枯線下；服務業 PMI 初值報 46.7，低於前值 47.1 與預期的 47.5，創兩年半來新低；綜合 PMI 初值報 46.6，與前值持平，但低於預期的 47.1。

經濟學家預估，數據顯示法國經濟陷入困境，第三季可能會步入衰退。

德國 8 月服務業 PMI 初值創 8 個月來首次萎縮，打破該產業能緩解該國工業衰退的希望。更重要的是，物價再度上漲，由於燃料成本和薪資成本持續上漲，其中服務業面臨成本加速成長。

具體來看，德國 8 月製造業 PMI 初值報 39.1，較前值 38.8 有所回升，仍處在萎縮區間，高於預期的 38.8；服務業 PMI 初值報 47.3，為 8 個月來首次陷入萎縮，不及前值得 52.3 和預期的 51.5；綜合 PMI 報 44.7，低於預期的 48.3 和前值得 8.5。

德國漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示，服務業拯救德國經濟的希望已經破滅。考慮到最新報告，該行國內生產毛額 (GDP) 預測模型顯示，歐元區第三季經濟將萎縮近 1%。