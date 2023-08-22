美股大多頭：長期來看股票仍然優於債券

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，儘管近期債券殖利率很有吸引力，但對於想要積累財富的長期投資者來說，債券不可能擊敗股票。

Siegel 指出，歷史數據來看，股市長期報酬通常遠優於債券，即使是殖利率遠高於目前水準的時期。過去一年債券殖利率持續上升，美國 10 年期公債殖利率近日創下 16 年來新高。

但 Siegel 說，這意味著大約需要 36 年時間才能將投入的資金翻倍。相比之下，標準普爾 500 指數的本益比為 20 倍，實質資產殖利率為 5%，只要 14 年資金就可翻倍。

Siegel 也說，高利率水準、就業生產力強勁預期將成為美國經濟永久特色，有鑑於這樣的情況，美股未來展望也將比債券更好。「當你將債券資金增加一倍時，股票資金已經增加了五倍。」

Siegel 先前也曾說，AI 概念股大漲提振了標普 500 指數，該指數可能成為「銀行業危機中的贏家」。他也說，不必擔心大盤股的信貸狀況，因為信貸狀況往往影響的是中小型企業。AI 熱潮並非泡沫，相關概念的上漲主要是受到市場情緒與真實營收數據雙重因素所推動。

奧本海默首席投資策略師 John Stoltzfus 近期在一份報告中，將標普 500 指數的年底目標價從先前的 4,400 點上調至 4,900 點。他表示，新目標價是源於對美國通膨將持續走低的預期，Fed 的升息週期似乎接近結束，美股空頭的「投降」表明，持觀望態度的資金可能會在未來幾個月流入股市。「我們對市場格局的評估，顯示機會大於風險。」Stoltzfus 說道。