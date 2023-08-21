Fed繼續緊縮 美股技術面惡化 修正趨勢不變

美股上周延續修正，Fed 會議紀錄和經濟數據加劇了市場對利率長期走高的擔憂。隨著 10 年期國債殖利率上探金融危機以來高點，風險偏好降溫打壓了成長型類股。未來一周有關 Fed 政策前景將繼續影響市場走向，不確定性擾否減弱成為看點。

美國經濟持續呈現韌性，上周數據普遍優於預期。7 月全美住房開工和營建許可在 6 月下降後均小幅上漲，工業生產和產能利用率也出現反彈。另一方面，7 月零售銷售月增率非常強勁，初請失業金人數優於預期，顯示勞動市場仍然沒有明顯的疲軟跡象。

Fed 7 月會議紀錄顯示，與會者仍然擔心通貨膨脹，如果有必要，準備採取進一步行動。聯邦基金利率期貨定價顯示，隨著美國消費者保持強勁開支，Fed 可能不得不將高利率保持更久，首次降息的時間節點被延後至明年第 2 季末。

牛津經濟研究院資深經濟學家施瓦茲 (Bob Schwartz) 表示，Fed 內部對許多問題都不確定，包括貨幣政策緊縮的累積影響，以及緊縮的信貸條件將對抑制多少經濟活動，「不過可以確認的是，通膨仍然過高。考慮到致力於將通膨率恢復到 2% 的目標，政策將偏向於保持緊縮立場，不排除繼續升息。」

中長期美債殖利率進一步走高，2 年期美債殖利率升至 4.93%，指標 10 年期美債殖利率升至 4.25%。美國國債殖利率回吐今年漲幅。另一方面，流動性面臨多種不利因素，Fed 一直在縮減資產負債表，同時美國財政部正在加速發行國債以補充國庫，買盤面臨考驗。

巴克萊認為，美國國債仍有繼續拋售的空間，隨著債券市場新常態的形成，低利率時代可能已經徹底結束。

外界焦點將轉向傑克森霍爾 Fed 年會，屆時 Fed 主席鮑爾將出席並就經濟前景發表講話。去年鮑爾藉此場合宣布 Fed 將繼續緊急升息，以對抗居高不下的通貨膨脹。隨之而來的是美債殖利率和美元強勁反彈，重創美股。如今物價壓力有所減緩，但實現通膨目標依然遙遠，鮑爾將如何勾勒未來的政策路徑，將成為關注焦點。

施瓦茲表示，雖然 Fed 存在鷹派傾向，可能會繼續強調政策將取決於數據，未來的升息並非事先確定，「而會議以來發布的一些指標顯示，勞動市場狀況有所放鬆，通膨有所緩和。」

他認為，一般認為 Fed 本輪升息周期已達終點，如果從現在到 9 月會議前夕數據出現意外上升，那麼再次升息的風險將增加，「由於通膨可能存在反覆性，市場參與者正在重新評估 Fed 對聯邦基金利率的立場，降息似乎還很遙遠。」

美股 8 月以來延續修正走勢，美債殖利率上揚及經濟前景不確定性打擊了多頭熱情，三大股指失守 50 日均線重要支撐。

風險偏好回落對成長股打擊較大，那斯達克指數創近 6 周低點，拋售潮衝擊了今年以來表現不俗的明星科技股，包括蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和輝達 (NVDA-US) 已經較高點回落超過 10%，進入技術修正區間。與此同時，CBOE 波動率指數 VIX 創下近 3 個月來最高點，反映出投資人的焦慮情緒加劇。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師沃倫 (Scott Wren) 表示，最近美債「攪亂了市場」，調整主要與殖利率上升以及 Fed 可能採取更多措施收緊貨幣政策以降低通膨有關；「對我們來說，有更多的下行空間。」富國銀行預計標普 500 指數將在 2023 年底收於 4100 點，較上周五 (18 日) 收盤水平低約 6%。

資金流向方面，由於外界擔憂利率將長時間保持高點，美股基金繼續遭遇拋售。根據 Refinitiv-Lipper 的數據，美國股票型基金上周出現 27.7 億美元拋盤，避險情緒推動 139.5 億美元回流貨幣市場基金，連續第 5 周淨買入。

隨著最近能源價格反彈，對通膨的擔憂可能會讓股市的進一步盤整或疲軟。Glenmede 策略師普萊德 (Jason Pride) 表示：「在經歷了糟糕的 2022 年之後，標普 500 指數今年前兩季上漲近 17%，然而，即使通膨率回到 2%，Fed 達成軟著陸，市場也缺乏向上的動能。