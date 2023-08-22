〈美股早盤〉輝達財報樂觀預期提振市場情緒、大型成長股走強 主要指數漲跌互現

美股主要指數周二 (22 日) 漲跌互現，市場對輝達備受矚目的財報持樂觀型續，推動該股股價升至紀錄高位，其他大型成長股也雨露均霑。輝達 (NVDA-US) 周二早盤股價上漲 0.75%。

截稿前，道瓊工業指數跌近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.5%。

個股方面，繼兩周前穆迪下調美國多家銀行評級後，標普周一也下調了幾家銀行的評級並調降其評級展望。標普宣布，將 KeyCorp(KEY-US)、Comerica(CMA-US)、Valley National Bancorp(VLY-US)、UMB Financial Corp.(UMBF-US) 和 Associated Bank-Corp(ASB-US) 的評級下調一級，將 River City Bank(RCBC-US) 和 S&T Bank(STBA-US) 的評級展望下調至負面，並表示在評估後對 Zions Bancorp(ZION-US) 的評級仍為負面。

標普表示，許多儲戶將資金轉移到利息更高的帳戶，增加銀行的融資成本。存款減少擠壓了許多銀行的流動性，而其證券 (占其流動性的很大一部分) 的價值也在下降。

其他消息方面，美國聯準會 (Fed) 官員對利率走向的看法已經不像以前那麼一致。根據舊金山聯準銀行昨日發布的經濟評論，根據對每季點陣圖的分析可見，2010 年 Fed 內部分歧有所下降，到新冠疫情爆發初期，幾乎不存在觀點相左的情況。

但舊金山聯準銀行研究人員 Andrew Foerster 和 Zinnia Martinez 寫道，自那以後，官員們的分歧一直在擴大，到 2023 年前兩個季甚至超過了平均水準。這種轉變可能導致更激烈的辯論，或引發持異議者數量增多。這種分歧尤其與對未來通膨路徑的不同看法有關。官員們對經濟或失業率走向的預期差異在統計學上與貨幣政策分歧無關。

經濟數據方面，美國勞工部將周三 (23 日) 公布對截至今年 3 月份過去一年內的非農就業人數的初步修正值。

摩根大通分析師 Daniel Silver 預估就業成長將低於當前數據，總就業人數將減少近 50 萬人，即 12 個月期間每月減少約 4 萬個就業職缺。不過即便這一數字向下修正，平均就業成長仍將保持在每月 30 萬左右的強勁水準，因此修正數據可能不會很快產生影響。

道明證券首席美國宏觀策略師 Oscar Munloz 表示：「儘管我們預計勞工部的初步估計將表明，就業成長沒有最初報告的那麼強勁，但修正幅度不太可能大到足以表明勞動力市場狀況出現重大轉變的程度。」

截至台北時間周二（22 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 1.18%，至每股 325.67 美元

微軟 周二修改了收購電子遊戲製造商動視暴雪 (ATVI-US) 的出價，以迎合英國競爭監管機構。這是完成科技史上最大交易的最後一個主要障礙。英國競爭與市場管理局 (CMA) 表示，已對更新後的交易展開新的初步調查，做出決定的截止日期為 10 月 18 日。

百度 (BIDU-US) 早盤上漲 1.01%，至每股 126.19 美元

中國搜尋引擎龍頭和人工智慧 (AI) 公司百度周二美股盤前公布第二季財報，受惠廣告業務的強勁成長，該季營收創一年多來最大增幅且淨利增逾四成，加入中國大型科技公司重新實現營運成長行列。此前中國政府放寬對科技公司的打壓，試圖提振步履蹣跚的經濟。

梅西百貨 (M-US) 早盤下跌 7.33%，至每股 13.65 美元

高檔連鎖百貨公司梅西百貨 (Macy"s) 周二美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，儘管營收和獲利均超過市場預期，但維持全年財測不變，因該公司預估消費者支出將繼續承壓。另外受清倉降價影響，該公司上季毛利率下滑。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛認為，如果美國經濟繼續保持軟著陸的軌道，投資人還有進一步增加風險部位的空間；並預估標普 500 指數今年將收於 4,700 點，比目前水準高出約 8%。

該行還指出三大美股利多因素。首先，回購窗口的重新開啟將在未來幾周提振對股票的需求。其次，該公司仍認為散戶投資人有重返市場的潛力；最後，高盛指出，隨著市場狀況改善，避險基金和共同基金可能會增加股票部位。