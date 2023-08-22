ARM IPO倒數計時、標普跟進穆迪下調多家美國銀行評級!！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 35 分)

■道瓊指數：上漲 45 點，漲幅 0.13% 至 34569。

■那斯達克 100 指數：上漲 62，漲幅 0.41% 至 15047.75。

■標普 500 指數：上漲 12.50，漲幅 0.28% 至 4425.00。

【今日總經數據】投資人關注 FOMC 會議紀錄：

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二、美股盤前關注重點

1. 標普下調美國 10 多家銀行信評：標普昨日跟進穆迪下調多家美國銀行評級，包含將鑰匙銀行 (KeyBank)、聯信銀行(Comerica)、矽谷國家銀行(Valley National Bancorp)、UMB 金融公司(UMB Financial Corp) 和聯合銀行 (Associated Banc-Corp) 評級下調 1 級；而河城銀行 (River City Bank) 和 S&T 銀行 (S&T Bank) 則下調至負面，齊昂銀行 (Zions Bancorp) 則持續保持在負面。

標普在報告中表示，在聯準會大幅升息下，將對美國銀行的資金及流動性帶來壓力，若聯準會持續維持量化緊縮，銀行將持續承壓，總體來看，90% 的銀行標普仍認為前景穩定，其餘 10% 的銀行前景則持負面看法。

2. 台積電亞利桑那工廠導入首台 EUV 設備，預期 2025 年量產 4 奈米：近期台積電 (TSM.US) 在亞利桑那州的工廠以道入當地第一臺此外光設備，但目前預期仍有 2000 名工人崗位空缺，預期將於 2025 年量產 4 奈米製程。

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3. ARM IPO 倒數計時：軟銀近期公布旗下 ARM 公佈將在下個月初於納斯達克上市的初步招股說明書，ARM 將有望成為自 2021 年 11 月以來規模最大的 IPO 計劃。

Arm 的設計幾乎壟斷了手機核心的芯片市場，市場份額超過 99%。在文件中公司表示，預估世界上 70% 的人口皆使用基於 ARM 的產品，並補充表示，其技術晶片價值在去年已超過 2000 億美元，潛在市場中占據 49% 份額。

在招股說明書中顯示，ARM 有近 25% 的收入是依賴中國，而 ARM 在中國的業務則是通過當地一家公司運營，此公司和軟銀皆沒有控制權，Arm 中國獨特的所有權結構使該公司與中國的關係變得更加複雜，該公司有權將其知識產權出售給中國客戶。股說明書顯示，截至 3 月 31 日的 12 個月，Arm 營收為 27 億美元，同比下降 1%。淨利潤下降 5%，至 5.24 億美元。

截至目前為止，已有多家公司與 ARM 進行了談判，包含亞馬遜 (AMZN.US)、英特爾(INTC.US) 和輝達(NVDA.US)。在昨日遞交的文件中，軟銀並未提供進一步的訊息。目前預期軟營將於美國 9 月勞動節後開始 IPO，軟銀集團會限制出售 Arm 股數，很有可能會持續持有約 90% Arm 股數，而 Arm 藉由 IPO 的籌資額將少於原先規劃的 80 億 ~ 100 億美元。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)