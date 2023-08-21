小摩策略師：消費者疲軟只是美股將持續下跌的原因之一

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 在一份報告中表示，消費者已經花光了疫情期間的超額儲蓄，隨著學生貸款支付在 10 月份重新啟動，消費者支出可能會進一步疲軟，而這只是美股持續下跌的原因之一。

Kolanovic 表示，美國家庭的過剩儲蓄如今已從 2021 年 2.1 兆美元高點完全耗盡，如果支出加速，失衡可能會擴大。他估計，儘管家庭現金資產流動性水準仍高，經通膨因素調整後估計為 1.4 兆美元，但到 2024 年 5 月也有可能完全耗盡。

Kolanovic 說道：「我們擔心的是，過剩的流動性是否能夠長時間支撐高於趨勢水準的消費。我們仍然認為，低收入族群正面臨著越來越大的壓力，而且高成本資金環境幾乎沒有緩解的跡象。」

報告中稱，消費者疲軟只是對應該對股市保持謹慎態度的原因之一。其他令人擔憂的領域還包括企業利潤率惡化、高利率以及股票回購計劃激勵措施減少。

報告中也說，市場普遍認為 2024 年每股盈餘增長率為 12%，但對於一個日漸老齡化商業周期來說是很高的標準，因為貨幣政策非常嚴格，資本成本上升，消費者儲蓄和家庭流動性受到侵蝕，一些大型經濟體陷入衰退的風險也越來越大。

Kolanovic 預期，中國和德國即將陷入衰退，並且該行仍預計美國將在 2024 年初的某個時候陷入衰退。

與此同時，有越來越多企業利用促銷和激勵措施來刺激需求。有鑑於貨幣政策對需求的滯後效應，利潤率應繼續承壓。「定價能力的削弱，加上勞動力成本的上升和利息支出的上升，應該會繼續給利潤率帶來壓力。」

Kolanovic 預計，標普 500 指數今年底將收於 4,200 點，較當前水準下跌約 4%。