〈財報前瞻〉輝達Q2財報將成AI需求、美股反彈的重大考驗

人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達將於美股周三 (23 日) 盤後公布第二季財報，投資人預估輝達該季營收將優於預期，而他們最關心的問題是會超出多少？

沒有令人失望的空間

輝達受惠 ChatGPT 和其他升成式 AI 應用程式崛起，幾乎所有應用程式都由其圖形處理器 (GPU) 驅動，該公司今年股價上漲近兩倍，市值增加逾 7,000 億美元，成為第一家市值突破兆美元的晶片公司。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周一盤前股價上漲 2.65%，每股暫報 444.48 美元。

不過一些分析師警告，輝達股價的強勁反彈意味著，該公司幾乎沒有任何與盈利相關的失望空間，除了高於預期的財報外，任何其他因素都可能引發股價暴跌。

與此同時，財報還可能決定本周美股大盤走向，因為標普 500 指數今年大部分的漲幅都來自輝達和大型科技股在 AI 驅動下的助力。

GP Bullhound 合夥人 Inge Heydorn 說：「我從 1994 年開始注意科技產業，但從見過如此依賴一家公司交付產品的股市環境。」該公司同時持有輝達和超微 (AMD-US) 的股票。

Heydorn 表示，AI 確實市股漲跌的最後一根支柱，大家都相當依賴。如果輝達業績表現疲軟，美股可能會出現相當大的修正。

根據 Refinitiv 的數據，華爾街預估輝達本季 (第三季) 營收將成長約 110% 至 125 億美元。過去兩年內，輝達只有一次財測低於預期。花旗分析師上周預估，輝達本季營收僅為 120 億美元左右，但券商預期以升至 140 億美元。

輝達在今年 5 月估第二季營收成長逾 50% 後，其 12 個月的預期本益比大幅飆升至 80 多倍，但此後隨後分析提高盈利預期，本益比一直在下滑。輝達目前 12 個月的預期本益比接近 40 倍，遠高於超微的 29 倍。

AI 晶片部門營收成焦點

投資人將聚焦輝達資料中心的銷售狀況，看看該部門的估值是否合理。該部門生產專門用於 AI 的 H100 晶片。

分析師表示，輝達只能滿足一半的需求，其 H100 晶片的售價市原價 2 萬美元的一倍，並表示這種趨勢可能會持續幾季。

不過對於部分需求的激增來自中國，市場對成長仍存有一些擔憂，因為美國進一步限制出口，中企正在囤積晶片。Heydorn 不認為失去中國業務的風險包含在財報數字上，但這也在一定程度上擾亂情勢。

供需差距也可能導致一些買家轉向其競爭對手超微，超微正在尋求用其 M1300X 晶片挑戰輝達在 AI 領域的產品。

Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 表示，超微的晶片可能比輝達的圖形處理器 (GPU) 便宜 50%，臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 或 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 可能會考慮降低成本。

分析師說，超微預估將在第四季開始出貨 M1300X，明年有望奪下 10%AI 晶片市占。但分析師也警告，超微要趕上輝達的 CUDA 軟體將是一場苦戰。輝達的 CUDA 以是 AI 領域的產業標準，與輝達同類產品相比，CUDA 軟體具有很大的領先優勢。

Kumar 說：「從歷史上看，半導體產業的領頭羊總是握有 70% 或 80% 的市占，但客戶總是希望有第二家供應商在側，如此一來領先者就不會藥價過高，而第二家供應商就是超微。」