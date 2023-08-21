馬來西亞總理安華：可能再就1MDB案控告高盛

馬來西亞總理安華 (Anwar Ibrahim) 在接受《CNBC》採訪時表示，馬來西亞可能會就美國投資銀行高盛 (GS-US) 在國家基金 1MDB 數十億美元腐敗醜聞中所扮演的角色提起訴訟。

高盛於 2020 年與馬來西亞達成和解，同意支付 25 億美元現金，並保證將 14 億美元資產返還給該國，以換取放棄對該銀行的所有刑事指控。

但 2022 年底上台的安華今年初時表示，由於和解金額較小，馬來西亞正在重新評估該協議。

安瓦爾在周一 (21 日) 播出的專訪中表示：「我不排除再次提起訴訟的可能性。」

他說，馬來西亞也在考慮其他選項，包括重新談判。

高盛一直否認在 1MDB 案件中存在不當行為。

馬來西亞和美國當局估計，2009 年至 2014 年間，約有 45 億美元自 1MDB 被盜，這是一項涉及馬來西亞和其他地方的高級政府和銀行官員的全球性計畫。

美國司法部指出，高盛透過兩次債券發行幫助 1MDB 籌集了 65 億美元，為自己賺取了 6 億美元的費用。

高盛在今年一份監管文件中表示，根據 2020 年的和解協議，如果馬來西亞政府在 2022 年 8 月之前尚未收到至少 5 億美元的資產和收益，高盛還需要一次性支付 2.5 億美元的臨時付款。

高盛表示，雙方對於馬來西亞截至 2022 年 8 月是否已追回至少 5 億美元以及是否應支付任何臨時付款存在分歧。

該行表示，如果兩者無法解決此事，爭議將採取仲裁方式解決。