本週操盤筆記：輝達財報、全球央行年會、聚焦中國8月LPR

輝達將在本周公布財報並釋出展望，由於 AI 運算 GPU 獲利躍增，華爾街大幅調升輝達目標價，焦點轉至總體經濟，一年一度傑克森霍全球央行年會將展開，聯準會主席鮑爾將發表演說，另外，中國深陷房貸、信貸危機，本周將公布 LPR 利率，市場預期將進一步下調利率支撐信貸成長。以下是本週重要大事：

輝達財報本周召開 華爾街目標價喊達 800 美元

輝達 (NVDA-US) 將在本周台灣時間 24 日清晨公布財報並釋出展望。市場預期，輝達今年將賣出超過 50 萬個高階 H100 GPU，價值數百億美元，H100 系列中每個 H100 80GB HBM2E GPU 在美零售價落在 3 萬美元，可望將大幅挹注輝達獲利。

羅森布拉特證券分析師摩西斯曼近期已上調輝達目標價，從 600 美元上修至 800 美元，不過，目標價喊到最高的則是 Aletheia Capital，目標價達 1000 美元；目前華爾街對輝達平均目標價預測落在 529.60 美元。

傑克森霍爾全球央行年會展開 Fed 主席鮑爾將發表談話

美國聯準會 (Fed) 公布主席鮑爾，將在 25 日傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會上發表對經濟前景的演說，將對經濟前景釋出看法，市場預期將釋出未來 Fed 貨幣政策的去向，包括應否進一步升息以應對通膨，或去通膨過程已有所進展，利率可望保持不變。

根據芝商所 CME Fed Watch 數據顯示，隨著通膨速度放緩，市場預期 Fed 9 月利率會議將維持目前利率水準 5.25%-5.5% 的區間，不過仍有 11% 機率認為將進一步升息一碼至 5.5%-5.75%。

房貸、信貸危機 8 月中國 LPR 成為焦點

恆大集團赴美破產、碧桂園爆出債務危機，中國房貸危機雪球越滾越大，中國政府也開始積極加碼支持信貸成長，上周 15 日中國人行突宣布中期借貸便利 (MLF) 利率下調 15 個基點從先前的 2.65% 降至 2.5%，7 天期逆回購利率調降 10 個基點，凸顯中國當局正擴大寬鬆政策力道。

渣打集團認為，本周 LPR 勢必跟進下調，甚至有可能出現 LPR 出現非對稱下調的可能性，意味著下調超過 15 個基點，預期中國利率未來幾季度將處於長期下滑趨勢。