00929規模擠進高股息ETF五哥之一，月配息連兩次配0.11元！

對投資目標瞄準「月配息」的人來說，檢驗 00929 國內首檔月配息 ETF 的直接方法便是看配息率，根據復華投信揭露的公開訊息，00929 第一次月配息的每單位配息金額為 0.11 元，換算成年化配息率約為 8%，第二次 8 月間的月配息金額，同樣維持在每單位 0.11 元，00929 即將於 9/19 進行第三次除息。

■ 延伸閱讀：

【新國民 ETF】每個月配息的 00929，抗跌表現讓投資人自動用錢投票！

原則上，00929 是一檔百分之百投資電子科技股的台股高股息 ETF，故有人擔憂集中科技股的波動度可能較大，但選股標準除了篩選出高股息股票外，還考量股票基本面篩選指標，包括股東權益報酬率、股息變異性、股價波動度等等，6 月間調整成分股的重點便是剔除「沖天炮」及「估值過高」等兩大類股票，實際上 00929 從 6/9 掛牌上市截至 8/11 為止，不但淨值上漲 8.42% 優於台股大盤的下跌 0.79%，就算是在波段回檔期間也表現相對抗跌。

■ 延伸閱讀：新手如何買股票｜從網路開戶到下單，帶你買進第一支台股！

00929 於 6/9 掛牌上市後，其受益人數節節攀升，根據集保結算所截至 8/11 的最新資料顯示，00929 受益人數已突破 16 萬人，是從掛牌日起、規模成長速度最快的台股高股息 ETF，受益人數規模擠進高股息 ETF 五哥之一，前五大依序為 00878、0056、00900、00713、00929。