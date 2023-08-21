材料-KY辦現增募集21.24億元全到位 現增股8/24上市交易

材料 - KY(4763-TW) 持續進行供應鏈整合並且擴產，營收及獲利也跟隨高速成長，材料 - KY 在強化財務結構的考量下，以每股 531 元發行 4000 張現增股市場籌資案，募集 21.24 億元，已在今 (21) 日完成募集，現增股預計在 8 月 24 日上市交易。

以今天材料 - KY 今天收盤價報 787 元計算，股價與現增價有 48.21% 的價差。

材料 - KY 此一現增案募集 21.24 億元，用途在於償還銀行借款、改善財務結構，在材料 - KY 本次完成資金募集並償還借款後，預估負債比將降至 24.5%。

材料 - KY 於 6 月己完成上游 3000 噸醋片產能擴充的新產能開出。目前材料 – KY 在產能擴充並且在市場去化順利挹注之下，已經成爲在全球絲束市占率 5% 的供應商，公司在向上游整合且擴產後，董事長王克璋表示，材料 - KY 將進一步以爭取全球 7% 以上市占率爲目標。

材料 - KY 今 (2023) 年上半年營收 39.28 億元，毛利率 58.12%，年增 23.95 個百分點，稅後純益 16.01 億元，年增 1.71 倍，每股純益高達 22.65 元。

展望 2023 年下半年，材料 - KY 認為，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好，今年訂單已陸續談妥。

另外，材料 - KY 新的絲束產能已分別於 3 月及 4 月順利完成擴增，醋片產能亦已於今年 6 月擴增 3,000 噸，成長動能可望延續到 2024 年，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長，樂觀期待今年全年營運成果。