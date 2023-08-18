需求不振 製造業Q2產值年減近2成 連續3季度負成長

受到升息滯後效應與通膨影響，加上產業調整庫存與終端需求萎縮，根據經濟部統計，製造業今 (2023) 年第 2 季產值共 4 兆 2116 億元、年減 19.75%，連續 3 個季度負成長。

經濟部統計處今 (18) 日發布統計通報，包括電子零組件、化學材料及肥料、基本金屬、機械設備、電腦電子光學等第 2 季產值同步衰退，僅汽車及其零件逆勢成長。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季減少 22.70%，其中積體電路業因消費性電子產品需求疲弱，加上產業鏈持續去化庫存，導致產值滑落至 7,043 億元，年減 25.20%。

面板及其組件業則因 TFT-LCD 面板應用市場需求仍顯疲弱，加上產品價格低於上年同季，致產值縮減至 1,369 億元，年減 14.02%；至於電腦電子產品及光學製品業亦因全球景氣走緩，終端產品消費力道緊縮，產值年減 3.38%，惟伺服器及網通設備，受惠資料服務需求持續成長，加以廠商提升國內生產比重，抵銷部分減幅。

傳統產業方面，因市場消費動能仍疲，產業鏈持續去化庫存，業者安排產線維修或調降產能因應，使得化學材料及肥料業、基本金屬業產值分別年減 35.99%、27.36%。

另外，機械設備業也因客戶投資轉趨保守，產值年減 16.59%；惟汽車及其零件業受惠多款新車上市刺激買氣，產值年增 10.70%。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，112 年第 2 季製造業生產指數 80.93，較上年同季減少 19.11%，為連續 4 季負成長。

展望未來，經濟部表示，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用與數位轉型持續擴展，加以下半年消費性電子新品將陸續推出，可望挹注我國製造業生產成長動能。