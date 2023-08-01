〈中經院發布PMI〉我非製造業未來半年展望 創16個月新高

中華經濟研究院今 (1) 日公布 7 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 已連續 9 個月擴張，指數續揚 1.1 個百分點至 55.7%，同時，未來展望指數連 2 個月擴張，續揚 0.7 個百分點、至 50.8%，並創 2022 年 4 月以來最快擴張速度。

中經院指出四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

其中，商業活動指數續揚 5.8 個百分點至 60.6%，連續第 6 個月擴張。

而非製造業持續面臨營業成本攀升壓力，造成採購價格 (營業成本) 指數回升 3.5 個百分點至 62.3%，再度來到 60.0% 以上的上升速度 (高於 50.0%)。

服務收費價格達連續 38 個月上升 (高於 50.0%)，指數為 54.8%。

八大產業中，五大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業 (65.6%)、金融保險業 (62.2%)、教育暨專業科學業 (59.7%)、資訊暨通訊傳播業 (57.5%) 和營造暨不動產業 (52.7%)。

而三大產業回報 NMI 呈現緊縮，依緊縮速度排序為批發業 (45.2%)、運輸倉儲業 (49.1%) 和零售業 (49.9%)。

對於未來半年，六大產業回報未來六個月展望擴張，帶動未來展望指數連 2 個月擴張，續揚 0.7 個百分點至 50.8%，各產業依指數擴張速度排序為住宿餐飲業 (70.8%)、零售業 (60.5%)、金融保險業 (56.1%)、運輸倉儲業 (53.7%)、資訊暨通訊傳播業 (53.3%) 和教育暨專業科學業 (51.6%)，不過，營造暨不動產業 (39.1%) 和批發業 (39.2%)，則回報緊縮。