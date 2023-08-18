〈台股盤前要聞〉亞翔下半年業績爆發、保瑞上調展望 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。亞翔受惠大客戶聯電新加坡廠即將在 9 月進入工程高峰，下半年營收可望吞下大補丸；保瑞也在昨日召開法說會，並指出受惠兩大事業展望優預期，上調全年營收年增幅至 30-35%，以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

亞翔下半年業績大爆發 聯電新加坡廠 9 月起進入施工高峰

無塵室與機電工程大廠亞翔 (6139-TW) 旗下亞翔系統集成 (蘇州)(603929-CN) 昨 (17) 日召開業績發表會，執行長毛智輝指出，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 新加坡專案正按施工進度作業，預計工程高峰會落在今年 9 月至明年第二季，整體在手訂單超過人民幣 70 億元 (折合新台幣約 309 億元)，將直接挹注母公司業績。閱讀本文...

〈保瑞法說〉全年營收增幅上調至 30-35% 毛利率上看 5 成

保瑞 (6472-TW) 昨 (17) 日召開法說，藥品代工 (CDMO) 與藥品銷售兩大事業群優於預期，公司上修全年展望，不含新併購案貢獻，營收年增幅將從 20-30% 提高至 30-35%、將突破 140 億元；而在製造效益提升下，全年毛利率也調高至 40-50%。閱讀本文...

晶心科接獲北美客戶 AI 專案 今年營收拚年增 1 成

RISC-V 矽智財業者晶心科 (6533-TW) 昨 (17) 日召開法說會，董事長林志明表示，目前客戶推出的第一代 AI 加速器是採用自家 IP，同時也接獲其他北美客戶專案，涵蓋 AI、交換器等領域，力拚達成全年營收年增 1 成的目標；法人預估，晶心科上下半年營收比重約 35 比 65。閱讀本文...

〈遠亞訂婚會〉總用戶達 900 萬戶 推 6 大優惠方案

遠傳 (4904-TW) 昨 (17) 日與亞太電 (3682-TW) 攜手舉辦訂婚會，遠傳表示，雙方合併後將進入新遠傳時代，總用戶也大增至 900 萬戶，並推出 6 大優惠方案。閱讀本文...

〈研華產業夥伴峰會〉中國 8 月接單出貨回溫 Q3 可望擺脫谷底

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙今 (17) 日表示，目前觀察 8 月中國出貨金額有回溫，接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 也比 7 月好，期望第三季可望擺脫谷底。閱讀本文...

〈合庫金法說〉打炒政策發酵中 下半年國內房市呈現「量縮、價盤整」

政府積極打炒房效應持續發酵中，合庫金認為，受央行升息、資金震盪及全球經濟下修等因素影響下，預期房地產市場將持續瀰漫觀望氛圍，下半年國內房市交易將呈現「交易量縮但價格溫和盤整」的狀態。閱讀本文...