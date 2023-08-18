電視購物創舉 東森購物將開賣遊艇攻高端客源

東森 (2614-TW) 旗下東森購物今 (18) 日宣布，攜手亞果遊艇 (7566-TW) 將首次在電視購物節目中進行遊艇銷售，售價約 600 萬元，定位為結合奢華與創新的海上移動小豪宅。

據日商環球資訊公司市場研究顯示，全球遊艇市場正迅速擴張，自 2021 年的 77 億美元增長至 2022 年的 82.2 億美元，估將以 6.75% 的年複合成長率持續攀升，預計至 2026 年，市場價值將達到近 100 億美元。

此次東森購物與亞果遊艇將共同推銷的《芬蘭 QUARKEN 27》遊艇，是由亞果遊艇旗下亞平遊艇代理引進，為迎合高端遊艇市場的需求，設置有超過 3000 萬價值的豪華遊艇配備，並榮獲 2023 MotorboatAwards Winner 獎項的殊榮。

此遊艇可容納 8 人，長度達 27 呎，相當於中型巴士大小，最高航速可達 43 節，相當於 80 公里 / 小時，輕量化設計使船重僅 2.7 公噸，較一般的 6 公噸遊艇更省油。

東森購物表示，與其它高端遊艇相比，這款遊艇的價格更為親民，基本版售價為 15.5 萬歐元，約新台幣 538 萬元，加上關稅、拖船費等約 80 萬元代辦雜項費用，總價約 600 萬元，僅相當於一輛高級房車的價格。