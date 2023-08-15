亞馬遜藥房將自動協助糖尿病患以折扣價購買胰島素

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (15 日) 表示，其線上藥店將自動接受超過 15 種胰島素和糖尿病藥物應用製造商贊助的優惠券，以幫助患者獲得製藥業承諾的折扣。

透過這項新方案，使用亞馬遜藥房的患者將不再需要搜索並手動輸入三大胰島素製造商諾和諾德、禮來和賽諾菲的優惠券，即可將胰島素成本降至一個月供應量 35 美元。

諾和諾德 (Novo)(NVO-US)、禮來 (Lilly)(LLY-US) 和賽諾菲 (Sanofi)(SNY-US) 今年 3 月宣布，在 2024 年前將把胰島素價格削減至少 70%，但參議員沃倫 (Elizabeth Warren) 上個月發布的報告指出，部分患者很難從藥店以承諾的較低價格獲得已經打折的學名藥胰島素。

雖然禮來公司在 5 月份將其賴脯胰島素 (Insulin Lispro) 的標價降低至每瓶 25 美元，但患者的藥品報價仍高達 330 美元，在前往藥房時沒有被告知更便宜的選擇，並且發現很難採用禮來公司的節省方案。

亞馬遜藥房醫療長古普塔 (Vin Gupta) 表示，該報告強調需要讓患者更容易以盡可能低的價格獲得胰島素，「即使製造商和國會已經朝著這個方向努力，但要真正弄清楚如何實現如此低的成本並不容易。透明度的確是關鍵。」

亞馬遜藥房還將自動對製造商 Dexcom 和 Insulet 生產的糖尿病相關醫療設備、包括連續血糖監測儀，以及其他心臟代謝藥物如 Novo 的減肥藥物 Wegovy 以折扣價銷售。

美國糖尿病協會 CEO 韓德森 (Charles Henderson) 表示，亞馬遜的自動折扣將有助 3700 萬美國糖尿病患者更輕鬆地獲得所需的治療，「我們希望糖尿病社群的人們能夠就糖尿病護理和藥物費用做出明智的決定。」

自 2020 年底推出醫療保健業務以來，亞馬遜一直致力於吸引顧客遠離 CVS (CVS-US) 和 Walgreens (WBA-US) 等較資深的藥店，並於本月宣布其藥店活躍用戶在過去一年中增加了一倍。

亞馬遜藥房副總裁洛夫 (John Love) 表示：「顧客有很多選擇，他們會選擇最適合自己的藥物。因此，我們將創造讓他們能夠獲得這些藥物的選擇。」