英國Q2薪資增速超預期英鎊走揚 但漲勢受失業率攀升限制

英國國家統計局 (ONS) 周二 (15 日) 公布數據顯示，第二季 (截至 6/30) 不包括獎金在內的薪資年曾 7.8%，高於市場預期的 7.4%，創 2001 年有紀錄以來新高。該數據可能加深英國央行 (BOE) 對通膨的擔憂，英鎊兌美元走高，不過該報告也透露就業市場出現一些降溫跡象，限制了漲幅。

ONS 公布報告顯示，失業率意外從 4% 上升至 4.2%，為截至 2021 年 10 月的 3 個月來新高水準，超過英國央行的預測。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 首席外匯策略師 Adam Cole 表示，報告傳達出憂喜參半的消息，一些經濟活動數據走弱，但沒有跡象表明開始拖累企業盈利成長。英鎊匯率被夾在這一好一壞的數據之間，沒有確切的方向。

英鎊對美元升值 0.3%，報 1.2723 美元，但對歐元變動不到，歐元兌便士報 85.97；衡量美元對英鎊和歐元等 6 種貨幣的美元指數下跌 0.2%。

貨幣市場交易員目前完全消化英國央行在 9 月貨幣政策會議上升息 1 碼 (25 個基點) 的預期，預估升息 2 碼 (50 個基點) 的可能性約為 12%。

交易員還預測，到明年 3 月，英國央行將收緊貨幣政策 75 個基點，屆時銀行利率將升至 6%，因為他們擔心更高的薪資成長將進一步推高物價。

Lloyds Banking Group 英國經濟學家 Emma Wilks 表示，英國 6 月薪資加速成長，加劇外界對第二輪通膨效應已經顯現的擔憂。薪資意外成長增加對持續物價壓力的擔憂，預估 9 月英國央行在升息 1 碼。

英國央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 本月稍早曾表示，薪資成長率遠高於央行預估，但英國央行也暗示接近暫停升息。

值得注意的是，英國將於周三 (16 日) 公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 報告，經濟學家預估物價增速可能放緩。