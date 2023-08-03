英國央如期升息1碼 利率創15年新高

英國央行（BOE）周四（3 日）如期升息 1 碼（25 個基點），使關鍵利率攀升至 5.25%，為 2008 年 2 月以來新高，也是該行自 2021 年 12 月開始升息以來第 14 次升息。此外，英國央行還警告，為對抗通膨，利率可能會在較長的一段時間內居高不下。

作為全球主要經濟體中通膨最嚴重的國家，英國近期狀況有所好轉。7 月下旬公布的數據顯示，英國 6 月消費者物價指數（CPI）年升 7.9%，一年多來首次跌破 8% 大關，創 2022 年 3 月以來最低，且為 5 個月來首次低於預期。較年初高達 10.1% 的年升幅度顯著放緩，但仍然比英國央行 2% 的目標高出近四倍。

英國央行暗示，會將高利率維持較長一段時間，即使通膨回落到正常水準，也不會立刻開始降息。貨幣政策委員會將確保銀行利率在足夠長的時間內保持足夠的限制性，以使通膨率可持續地恢復到 2% 的目標。

英國央行總裁貝里（Andrew Bailey）認為，通膨處於低位且保持穩定對英國經濟非常重要。今年通膨可能會持續走低，能源對通膨的影響將轉為負面，非能源通膨的不確定性增加。

另外，食品價格預估會在今年回落，但服務業通膨今年「仍處於高位」，服務業通膨更頑強，貨幣政策委員會正在密切關注相關數據。

值得注意的是，英國央行貨幣政策委員會內部對於利率走向的分歧正在加深，9 人中有兩位投票贊成升息 2 碼（50 個基點），一位希望保持利率不變，剩餘包括英國央行總裁貝里在內的其餘六人則投票支持升息 1 碼。但他們也認為，進一步升息將嚴重影響家庭和企業。

貝里在利率決策後的記者會表示，政策需要繼續具有限制性，不會判斷利率軌道應當如何，將根據數據表現來採取相應的利率行動。如果通膨持續，還會進一步收緊貨幣政策。

貝里說：「通膨正在下降，這是個好消息。我們知道，通膨對最不富裕人群的打擊最大，因此我們需要絕對確保通膨率一路回落至 2% 的目標。這就是我們今天將利率提高到 5.25% 的原因。」

通膨放緩還需一段時間

此外，英國央行也表示，通膨放緩可能需要更長的時間。該行預計，到今年年底，CPI 漲幅可能會放緩至 4.9% 左右，但要達到 2% 的目標，可能需要等到 2025 年二季度。較 5 月份的預測（25 年一季度）進一步推遲。

英國央行也重申此前的觀點，認為英國經濟不會進入衰退，並將今年的國內生產毛額（GDP）增速由 5 月份預測的 0.25% 上調至 0.5%。

下調明後年經濟成長預期

但考慮到升息會從明年起進一步傳導到經濟中，預估明、後年經濟增速會相對低迷，GDP 在 2024 年將增長 0.5%，2025 年僅增長 0.25%。較 5 月份的預測值（0.75%）進一步下調。

消息公布後，英鎊 / 美元擴大跌幅，英國國債收復跌幅，英鎊 / 美元跌 0.36%，至 1.2673，英國 10 年期公債殖利率持穩於 4.40%。貨幣市場下調對英國央行升息的押注，利率峰值料為 5.77%，而政策決定前為 5.82%。