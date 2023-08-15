加拿大7月CPI年增3.3%超預期 提高央行再次升息可能性

加拿大統計局周二 (15 日) 公布數據顯示，加拿大 7 月消費者物價指數 (CPI) 年升 3.3%，高於經濟學家預期，另外核心通膨指標也居高不下，增添加拿大央行 (BOC) 再次升息的可能性。

不過加拿大 7 月 CPI 中位數年增 3.65%，略低市場預期的 3.7%，前值自 3.9% 下修至 3.7%，這也給加國央行留有暫停升息的空間。

具體來看，加拿大 7 月 CPI 年增 3.3%，高於預期的 3% 與前值 2.8%，為今年 4 月以來首次回升；剔除食品和能源的核心 CPI 年增 3.2%，高於預期的 2.8%，與前值 3.2% 持平。

按月來看，7 月 CPI 成長 0.6%，遠高預期的 0.3% 與前值 0.1%，核心 CPI 成長 0.5%，高於預期的 0.4% 和 - 0.1%。

最新報告顯示，在有利的基數效應 (近幾個月來替通膨減速助一臂之力) 結束後，加拿大央行當前階段的通膨抗爭面臨挑戰。7 月整體通膨重新加速，部分原因是汽油價格在 2022 年 7 月大幅下跌，因此對 12 個月通膨數據降溫的影響不如 6 月份。

觀察數據細項，加拿大 7 月汽油價格年減 12.9%，不及 6 月的年減 21.6%，而按月來看，汽油價格幾乎保持在 0.9% 不變。抵押貸款利息成本指數年增再創新高，仍是整體通膨率的最大貢獻者，替除抵押貸款成本後成長 2.4%。

另外，7 月食品雜貨價格年增放緩，繼 6 月成長 9.1% 後僅上升 8.5%。不過 7 月服務業通膨從 6 月的 4.2% 升至 4.3%，從單月角度來看，旅遊價格的上漲是服務業通膨成長主因，該月是旅遊旺季。

數據出爐後，貨幣市場提升加拿大央行 9 月升息 1 碼 (25 個基點) 的預期，從 22% 的可能性一度升至 35%，隨後又回到 31%。

加拿大央行總裁麥克勒姆 (Tiff Macklem) 等決策者已預估明年 CPI 增速將保持在 3% 做又，而且克勒姆在上月表示，通膨向 2% 下降的下一階段「需要更長的一段時間，也更不確定」。

專家看法

凱投宏觀公司 (Capital Economics) 經濟學家 Olivia Cross 在給投資人的一份報告中表示，核心通膨仍高於目標的增幅將引起加拿大央行的一些擔憂，意味著現在完全排除進一步升息的可能性還為時過早。儘管如此，仍預估今年晚些時候核心通膨將出現更明顯的放緩。

Desjardins Group 經濟學家 Tiago Figueiredo 表示，考慮到加拿大央行已經給自己很長時間來達到 2% 的通膨目標，這份報告可能不足以讓決策者放心。

Mackenzie Investments 資深經濟學家 Jules Boudreau 認為，加拿大央行是否在 9 月升息的可能性接近 50%，不過有鑑於就業市場走軟，傾向利率持穩。