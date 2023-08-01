〈財報〉英國石油第2季獲利驟降70% 但提高股利10%

石油巨頭英國石油公司 (BP)(BP-US) 周二 (1 日) 發布財報指出，由於化石燃料價格疲軟，第 2 季獲利同比下降近 70%，與整個能源產業的趨勢相呼應。

這家英國能源巨頭第 2 季基本重置成本利潤為 26 億美元。根據 Refinitiv 的估計，分析師之前預計 BP 第 2 季獲利將達到 35 億美元。

相較之下，今年第 1 季獲利 49.6 億美元；2022 年第 2 季獲利 85 億美元。

英國石油公司表示，獲利反映了煉油利潤率大幅下降、升級和維修活動水平較高以及石油交易結果疲軟。

即使如此，這家能源巨頭第 2 季股利提高了 10%，達到每股普通股 7.27 美分。BP 還表示，將在未來 3 個月內回購價值 15 億美元的股票。

BP CEO 盧尼 (Bernard Looney) 表示，「這季表現非常好，讓董事會有心宣布本季 15 億美元的回購計畫；此外我們還將股利提高了 10%。」「所以，總而言之，我們正在做我們說過要做的事情，即在轉型的同時維持表現。我們對結果非常滿意。」

BP 在倫敦上市的股價在周二早盤交易上漲 0.6%。

由於大宗商品價格疲軟，多家石油巨頭未能達到去年同期的豐厚利潤。

英國競爭對手殼牌 (SHEL-US) 和法國石油巨頭道達爾 (TotalEnergies) 上周四 (27 日) 公布第 2 季獲利大幅下降；美國埃克森美孚 (XOM-US) 第 2 季獲利同比下降 56%。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，石油和天然氣價格飆升，西方最大的 5 家石油公司 2022 年獲利合計近 2000 億美元。就 BP 而言，其 2022 年全年獲利創紀錄地達到 277 億美元。

然而，由於全球經濟動盪超過供需基本面，今年上半年石油和天然氣價格面臨壓力。

與殼牌一樣，BP 近幾個月也因淡化其氣候承諾而受到批評。2020 年時該公司承諾「在 2050 年之前」成為一家淨零排放公司，但在今年稍早時表示，將採用縮減石油和天然氣產量來減少碳排放。

該公司之前曾承諾，到本世紀末排放量將減少 35% 至 40%，但在 2 月初表示，目前的目標是減少 20% 至 30%。