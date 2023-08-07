Halifax：英國7月房價月跌0.3% 連續4個月下挫

英國最大抵押貸款機構 Halifax 指出，由於抵押貸款利率進一步上升限制了買家的承受能力，英國 7 月份房價連續第 4 個月下跌。

Halifax 周一 (7 日) 發布聲明指出，繼 6 月份下跌 0.1% 後，7 月份英國房屋平均價值月跌 0.3%，至 285044 英鎊 (362590 美元)，價格比去年同期下降 2.4%，降幅低於一個月前的 2.6%。

這些調查結果與全英房屋抵押貸款協會 (Nationwide Building Society) 的調查結果相呼應，後者上周的調查顯示，房價較上年同期下跌 3.8%，為 2009 年以來的最大跌幅。

這些結果共同表明，英國央行連續 14 次升息以抑制通膨，也讓面對食品和能源費用上漲中苦苦掙扎的消費者，其財務狀況變得更加緊張。

根據 Halifax 數據，在去年 8 月房價因疫情引發的高漲達到頂峰以來，已經下跌了 3%。 Nationwide 所做算的下降幅度為 4.5%。

Halifax Mortgages 主管 Kim Kinnaird 表示，持續的負擔能力緊縮，將意味著市場活動持續受到限制，預計房價將在明年繼續下跌。

他說：「根據我們目前的經濟假設，我們預計這是一個漸進的下降，而不是急劇下降。 儘管最近有跡象表明，借貸成本穩定甚至下降，但它們可能仍遠高於房主過去十年習慣的水準。」

經濟學家預計，房價從峰谷到谷底的下降幅度約為 7% 至 10%。 這與英國央行的估算相符。 央行上周表示，預計下半年房價跌幅不會超過 5%。