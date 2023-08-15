貝萊德：2年後美國經濟將陷入充分就業停滯

隨著近期通膨降溫，經濟持續增長，以及勞動力市場保持彈性，對未來前景也變得更加樂觀，不過，專家也警告表示，2 年後美國經濟恐面臨充分就業停滯。

貝萊德投資研究所所長 Jean Boivin 及副所長 Alex Brazier 在報告中表示，該公司的基本預測情境是，隨著高利率的全面影響顯現，消費者逐漸耗盡了疫情期間的儲蓄，美國經濟預期將在接下來的一年內持平。

儘管經濟停滯略好於經濟萎縮，但報告中指出，如果預測正確，經濟將基本上連續 2 年半持平。「這將是戰後除全球金融危機之外最疲弱的時期。」

報告中也表示，一場重大結構性的轉變正在進行中，可能會給美國經濟帶來長期問題。人口結構變化和提前退休人數增加，正使得退休人口在美國總體人口中的比例上升，這可能會導致勞動力短缺，從而導致經濟放緩，並有可能重新引發通膨。

「我們的評估是，我們將面臨充分就業停滯。隨著勞動力短缺從 2024 年開始對經濟造成束縛，通膨將坐上雲霄飛車，並再度升溫。」報告中說道。

另外，Boivin 和 Brazier 發現，與新冠疫情爆發前相比，目前美國勞動力人數每年平均增長率僅為 0.5%，而疫情前為 1.5%。這可能會導致充分就業停滯，導致經濟中產生的總體收入的分配發生轉變，更多的收入最終落入員工的口袋，而更少的比例落入公司及股東的手中。

貝萊德表示，薪資上漲對員工來說是件好事，但隨著薪資的增加，獲利會減少，企業成本也會增加，可能會抑制企業投資並加劇通貨膨脹。