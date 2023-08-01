英國7月房價年跌3.8% 續創2009年以來最大跌幅

抵押貸款機構 Nationwide 周二 (1 日) 表示，英國 7 月份房價按年率計算下跌 3.8%，為 2009 年 7 月以來最大跌幅，並高於上個月 3.5% 的降幅。以月率計算，也出現 0.2% 的下跌。

這項調查與房地產市場的其他指標相一致，這些指標表明，利率上升導致房地產市場活動疲軟，當前抵押貸款利率升至 6% 以上。

自 2021 年底以來，英國央行已升息 13 次，這使得消費者支付更多房產費用的能力受到限制。 這使當前房地產市場，處於十多年前全球金融危機以來最嚴重的衰退之中。

Nationwide 首席經濟學家 Robert Gardner 表示，對於那些希望透過貸款購買房屋的人來說，住房負擔能力仍然捉襟見肘。「儘管如此，相對軟著陸仍然是可以實現的。」

他指出，首付為 20% 的典型首次購房者，按當前利率計算的抵押貸款付款，將占其實際薪資的 43%，高於一年前的 32%。

Gardner 表示，這種超高的負擔能力占比，有助於解釋為什麼近幾個月來房地產市場活動一直低迷。

根據 Nationwide 數據，自 8 月份達到峰值以來，房價已下跌約 4.5%，目前平均房價為 260828 英鎊。 繼上月上漲 0.1% 後，6 月至 7 月價格下跌 0.2%。今年到目前為止，房屋的平均價值下降了約 0.5%。

Nationwide 資深經濟學家 Andrew Harvey 表示，預計今年剩餘時間，英國房價仍將出現小幅下跌，目前的預測是峰谷值下降 6.5% 左右。