夫妻不動產贈與冷熱不同 台灣北部地區夫妻贈與比例高

夫妻間不動產贈與過往常被作為節稅的方式，而根據內政部的統計資料顯示，北台灣在過去土地公告現值大幅調整的年代，每 10 件贈與就有超過 4 件是夫妻贈與，今年上半年夫妻贈與比例仍高達 35%，且明顯北部地區的夫妻贈與比例高於中南部地區。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，夫妻贈與常被作為節稅方式，主要是屋主已經使用過土增稅一生一次的優惠，但要再出售不動產時，可能有較高額的土增稅，因此贈與給配偶後再行出售，就可以使用配偶一生一次的優惠稅率，尤其是土地坪數較大的不動產，與持久時間較久的不動產，節稅效果最好，尤其 2014-2015 土地公告現值大幅調升後，夫妻贈與比例更明顯拉升。

統計顯示，2015 上半年夫妻贈與比例約占贈與的 30%，不過 2016 年上半年隨房地合一稅上路後，贈與件數減少加上土地公告現值大幅調升，夫妻贈與比例拉高到 36%，隨後幾年的上半年都維持在 34%-37%，不過今年上半年的夫妻贈與比例仍達 35%，每 3 間贈與中就有一件是夫妻間的贈與行為。

若以區域來看，北台灣是相對夫妻贈與較高的區域，新北市今年上半年夫妻贈與比例 43%，台北市 36%，桃園市則有 45%，台中市今年的夫妻贈與比例 38%，台南市上半年夫妻贈與比例 33%，高雄市 29%，南二都明顯都低於北部地區。

曾敬德表示，不動產贈與裡面還是夫妻贈與占大宗，尤其是房地合一稅上路後，房屋交易都以市價的價差課稅，但贈與通常取得成本會被認定為公告現值，都會區通常都與市價有段落差，因此贈與後轉售很容易有高額的房地合一稅，因此一般贈與多會考量日後的稅負問題。



