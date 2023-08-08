〈房產〉都更及危老改建加速 今年上半年拆照量創24年同期新高

隨房屋越來越為老舊，政府積極推動都更與危老改建，2023 年上半年核發拆除執照的宅數達到 3554 戶，數量創下 24 年以來的同期新高，其中光台北市就有 1315 戶，數量比其他 5 都的總和還要高，顯示危老等改建等政策推動，的確有其改建的效益產生。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老改建已經在台北市蔚為風潮，陸續有個案開始動工，也會對於周邊的居民產生改建的期盼，不過危老案在台北市似乎遇到一些瓶頸，由於過去兩年的造價大幅上揚，若是開發商進場整合，原地主或屋主分配的比例可能沒有以前多，甚至過去已經談好的個案，也可能因為造價大幅上揚造成推動上的困難。

根據內政部統計月報資料顯示，2023 年上半年核發拆照數量達 3554 戶，相較於 2017 年數量成長 1 倍，同時也是 24 年來的同期新高，顯示拆除的數量雖然不是大幅飆升，但仍是穩定的緩步增加。

若以區域來看，六都之中今年上半年拆照數量最多的是台北市的 1315 戶，比起其他 5 都加起來都還有多，顯示改建的熱區就是台北市，台北市因為房價與地價高，相對透天、平房與 4 樓的公寓，較有改建的可能性。

曾敬德表示，政府積極推動危老與都更改建，不過即使政策與程序上一直改善，最終還是要回到屋主與地主的共識上，現在還是以所有權人較少的比較容易推動，大多數的公寓因為土地持分少，加上造價大漲後，要能夠順利改建的確困難度很高。